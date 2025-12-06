Orbán Viktor: A 2026-os választás dönti el a sorsunkat

– A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek – tudatta Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kecskeméti rendezvényén. A miniszterelnök közölte,
jelenleg az összecsapás előkészítése zajlik, és hogy elérjük a kimaradást, imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket.
– A kérdés az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség,
erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nemcsak nemet mondani, de ki is maradni
– fogalmazott, hozzátéve, csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni.
A 2026-os választás tétje
A kormányfő úgy folytatta, a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.
– Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban
– mutatott rá a kormányfő. Hozzátette: ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, viszont ha nem Brüsszel-párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.
Jeffrey Sachs amerikai közgazdász véleményére reagálva, miszerint Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, ami Európában ritkaság, és úgy véli, hogy Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere, a miniszterelnök azt monda, hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie.
Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát
– tette hozzá.
Jelezte, szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időkről, tervekről. – Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után – mondta. Jelezte, most egy szankciós térben vagyunk, de ha a megállapodás megtörténik, a világ kitágul.
