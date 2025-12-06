Orbán Viktor: A 2026-os választás dönti el a sorsunkat

– A háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek – tudatta Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kecskeméti rendezvényén. A miniszterelnök közölte,

jelenleg az összecsapás előkészítése zajlik, és hogy elérjük a kimaradást, imádkozni kell, mert meghaladja az erőinket.

– A kérdés az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból, miként az nem sikerült Tiszának és Horthynak. Ehhez erőre van szükség,

erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy képesek legyünk nemcsak nemet mondani, de ki is maradni

– fogalmazott, hozzátéve, csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni.

A 2026-os választás tétje

A kormányfő úgy folytatta, a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

– Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

– mutatott rá a kormányfő. Hozzátette: ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, viszont ha nem Brüsszel-párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle.

Mindenáron ki kell maradni a háborúból

Jeffrey Sachs amerikai közgazdász véleményére reagálva, miszerint Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, ami Európában ritkaság, és úgy véli, hogy Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere, a miniszterelnök azt monda, hazánknak agyasnak kell lennie és előre kell mennie.

Buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert többszörösen fizetjük meg az árát

– tette hozzá.

Jelezte, szakmai munkacsoportok már dolgoznak a választás utáni időkről, tervekről. – Egyezkedünk az amerikaiakkal és az oroszokkal is arról, milyen gazdasági együttműködés lehet 2026 után – mondta. Jelezte, most egy szankciós térben vagyunk, de ha a megállapodás megtörténik, a világ kitágul.