Ez a fő különbség a baloldali és a jobboldali gazdaságpolitika között

A különbség mindig ott dől el, a baloldali és a jobboldali gazdaságpolitika között, hogy hol van jó helyen a pénz – jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, amikor a Tisza Párt gazdasági dokumentumáról kérdezték. A kormányfő azt mondta, a baloldal azt gondolja, a pénz akkor van jó helyen, ha a politikusoknál van, és a gazdaságban létrejövő igazságtalanságot így oldanák meg. Ennek szélsőséges formája a tervgazdaság, a padláskisöprés. Az ebadó kapcsán elmondta, hazánkban van a legtöbb kutya egyénre lebontva.

2025. 12. 06. 14:45
Sokan azt hiszik, sokfajta gazdaságpolitika közül lehet választani, de az intézkedések, tervek összeállítása után kiderül, az vagy jobboldali, vagy baloldali. A különbség, hogy és hol van jó helyen a pénz – kezdte válaszát Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán, amikor a tiszás gazdasági dokumentumról kérdezték.

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

Mint korábban beszámoltunk róla, az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezetből kiderült: az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt. A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

Magyar Péter gazdasági tervéből kiderül: 1300 milliárdos megszorításra készülnek, amelyet kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednének össze (Forrás: Index)

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze. Bár a program végén egy első látásra marginálisnak tűnő, valójában szimbolikus intézkedés is feltűnik: a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót.

Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni,

és még súlyosabb terhek várnának azokra, akik elhagyják vagy magára hagyják az állatukat: naponta nyolcezer forintos tartásdíjat, plusz az állatorvosi költségeket is behajtaná az állam.

 

Orbán Viktor a baloldalról és a padláskisöprésről

A kormányfő azt mondta, a baloldal azt gondolja, a pénz akkor van jó helyen, ha a politikusoknál van, és a gazdaságban létrejövő igazságtalanságot így oldanák meg. Ennek szélsőséges formája a tervgazdaság, a padláskisöprés. 

A jobboldali álláspont az, hogy csak annyit vegyünk el, ami a közös célokra kell, a többiről döntsenek az emberek. Ennek vége a baloldalon mindig adóemelés, a jobboldalon adócsökkentés

– érvelt, hozzátéve, ez egy tőrőlmetszett baloldali program. Az ebadó kapcsán elmondta, hazánkban van a legtöbb kutya egyénre lebontva. „Ezek a kis marhaságok egy baloldali logika mentén kirajzolnak egy világképet, miszerint majd ők eldöntik, mi legyen a pénzünkkel” – fogalmazott.

