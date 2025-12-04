Csiszár Jenő kérdezi majd Orbán Viktort Kecskeméten

„Szombaton Kecskeméten találkozunk a DPK háborúellenes gyűlésén. A beszélgetést ezúttal Csiszár Jenő vezeti” – írja Orbán Viktor a digitális polgári kör Facebook-csoportjában.

A kormányfő várja a kérdéseket, a legjobbakat Csiszár Jenő szombaton élőben felteszi.

Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus Rádióban, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.