Beszéljük meg! – Rákay Philip lesz a DPK műsorának a vendége

A digitális polgári körök Facebook-csoportjában lehet megnézni a beszélgetést, amelyhez várják a nézők témajavaslatait.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 20:55
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Rákay Philippel, a DPK nagykövetével folytatódik a Beszéljük meg! élő műsor holnap 18.00-kor – olvasható a digitális polgári körök Facebook-csoportjában. Az interaktív kibeszélő a DPK csoportban lesz követhető. A szervezők várják az érdeklődők kommentjeit, felvetéseit, hogy milyen témákról hallanának szívesen a műsorban.

Rákay Philip lesz a DPK műsorának a vendége (Forrás: Facebook)

Borítókép: Rákay Philip (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


