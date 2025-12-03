Beszéljük meg! – Rákay Philip lesz a DPK műsorának a vendége

Rákay Philippel, a DPK nagykövetével folytatódik a Beszéljük meg! élő műsor holnap 18.00-kor – olvasható a digitális polgári körök Facebook-csoportjában. Az interaktív kibeszélő a DPK csoportban lesz követhető. A szervezők várják az érdeklődők kommentjeit, felvetéseit, hogy milyen témákról hallanának szívesen a műsorban.

Rákay Philip lesz a DPK műsorának a vendége (Forrás: Facebook)

Borítókép: Rákay Philip (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)