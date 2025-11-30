Orbán ViktorKecskemétNyíregyháza

Orbán Viktor: Köszönjük, Nyíregyháza, felkészül Kecskemét! + videó

December 6-án tartják következő háborúellenes gyűlésüket a digitális polgári körök. Kecskeméten lesz a találkozó.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 19:35
Orbán Viktor Nyíregyházán Forrás: Facebook
December 6-án Kecskeméten tartják következő háborúellenes gyűlésüket a digitális polgári körök. Erre Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel a figyelmet legújabb Facebook-bejegyzésében. A kormányfő egy videót osztott meg a szombati nyíregyházi rendezvényről, amelyben köszönetet mondott a gyűlés résztvevőinek. Azt írta a bejegyzésben:

Ilyenek voltunk. Köszönjük, Nyíregyháza! Felkészül Kecskemét!

Mint megírtuk, a DPK két héttel ezelőtti, győri rendezvénye után Nyíregyházán találkoztak a háborúellenes gyűlés résztvevői. A digitális polgári körök országjárásának itteni állomásán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, majd Orbán Viktor  Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának a részleteiről. A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Győrben kezdődött

Győrben Váczi Gergely újságíró kérdezte Orbán Viktort.. Itt a miniszterelnök úgy fogalmazott: Európában háborús veszély van. Hozzátette, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll. Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba – vélekedett.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


