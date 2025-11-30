Szentkirályi AlexandraKarácsony Gergelykormány

Szentkirályi Alexandra: Ki kell mondani, ha fennáll a fizetésképtelenség veszélye

Ha fennáll a fizetésképtelenség veszélye, azt nyíltan ki kell mondani és segítséget kell kérni – mondta a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Szerinte a főpolgármesternek nem politikai játszmákba kell menekülnie. A kormánypártok módosító javaslatot nyújtottak be Karácsony Gergely előterjesztéséhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 18:54
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán azt írta: a kormány és a fővárosi Fidesz-frakció célja, hogy Budapest működőképes maradjon, ehhez azonban tiszta és átlátható pénzügyi helyzetre, valamint felelős döntésekre van szükség. Szerinte a kormány és a fővárosi Fidesz-frakció egyaránt abban érdekelt, hogy Budapest működőképes maradjon, a közszolgáltatások zavartalanul működjenek és minden dolgozó időben megkapja a fizetését. A politikus hangsúlyozta: 

reméli, hogy a Fővárosi Közgyűlés minden tagja a budapestiek érdekeit tartja szem előtt.

„Ehhez azonban egyenes beszéd kell” – fogalmazott. Szerinte 

ha valóban fennáll a fizetésképtelenség veszélye a következő év elején, akkor ezt nyíltan ki kell mondani és segítséget kell kérni. 

Úgy véli, a városvezetésnek nem szabad játszania a budapestiekkel és feszültséget keltenie a dolgozók között.

Szentkirályi élesen bírálta Karácsony Gergely előterjesztését a rendkívüli közgyűlésre, amely szerinte nem jó másra, mint politikai hangulatkeltésre.

 Mint írta, ezért nyújtottak be olyan módosító javaslatot, amely kizárólag a budapestiek érdekeit tartja szem előtt. Kiemelte: tisztán és átláthatóan kell látni a főváros pénzügyi helyzetét, és minden felelős szereplőnek egyet kell értenie abban, hogy ez a kiindulópont. Egyúttal azt is felvetette: 

választ kell adni arra, hova tűnt a főváros 214 milliárdos megtakarítása, és miért merültek fel olyan kiadások, amelyek szerinte nehezen indokolhatók egy csődközeli helyzetben.

„A közös célunk egy működő, stabil Budapest” – hangsúlyozta. Szentkirályi Alexandra szerint ennek feltétele, hogy a főpolgármester felelős döntéseket hozzon, és ne politikai imázsát próbálja menteni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


