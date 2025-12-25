Meghalt Vera Valentyinovna Alentova, a szovjet–orosz filmművészet egyik utolsó nagy klasszisa

Meghalt Vera Valentyinovna Alentova, a szovjet és az orosz filmművészet egyik legismertebb alakja – írja az Index. A 83 éves színésznőt a legtöbben az 1979-es Moszkva nem hisz a könnyeknek című, Oscar-díjas film főszereplőjeként ismerték. Halálhírét csütörtökön erősítette meg a moszkvai Puskin Színház.

Vera Valentyinovna Alentova 83 éves korában hunyt el (Fotó:The Moscow Times)

Alentova nemcsak egy korszak ikonikus színésznője volt, hanem egy olyan női sors megtestesítője is, amely generációk számára vált meghatározóvá: a vidékről érkező, nehézségekkel küzdő fiatal nőből független, sikeres moszkvai asszonnyá váló Katyerina Tyihonova alakja a szovjet és a posztszovjet kultúra egyik legismertebb női figurája lett – írja a The Moscow Times.

Vera Valentyinovna Alentova 1942-ben született Kotlasz városában, az Oroszország északi részén fekvő Arhangelszki területen. Művészcsaládban nőtt fel, így már fiatalon természetes közeg volt számára a színház és a kultúra világa. 1965-ben végzett a Moszkvai Művész Színház Stúdiójában, és röviddel ezután csatlakozott a Puskin Színházhoz, amelynek több mint öt évtizeden át volt meghatározó tagja. Klasszikus és kortárs darabokban egyaránt játszott, és a szovjet, majd az orosz színházi élet egyik stabil pillérévé vált.

A nemzetközi ismertséget az 1979-ben bemutatott Moszkva nem hisz a könnyeknek című film hozott számára. A film 1981-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, és világszerte bemutatták.

Pályafutása során több mint harminc filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Munkáját számos rangos díjjal ismerték el, köztük: a Szovjetunió Állami Díjával (1981), az Orosz Föderáció Népművésze címmel, valamint a Barátság-érdemrenddel, amelyet 2001-ben kapott meg.

A lap szerint halálával a szovjet–orosz filmművészet egyik utolsó nagy klasszisa távozott.