Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

oscar díjNemes Jeles Lászlófilmoscar

Oscar-díj: Közzétették a szűkített listát, nem jutott tovább a magyar jelölés

Tizenkét kategóriában tette közzé az Oscar-jelölésre esélyes produkciók szűkített listáját kedden az amerikai filmakadémia. Magyarország nevezettje, Nemes Jeles László Árva című filmje nem jutott tovább.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 15:42
A 12 kategória között szerepelt a rövid animáció, a szereposztás, az operatőr, a dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, a nemzetközi film, a kisjátékfilm, a maszk és haj, a filmzene, az eredeti filmdal, a hang és a látványeffektus – olvasható a filmakadémia honlapján, az Oscars.org-on.

oscar
Magyarország idén Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezte a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába (Fotó: Ladóczki Balázs)

A 98. Oscar-gálán először díjazzák majd a szereposztást. A kategóriában tíz film került a rövid listára: a Frankenstein, a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkos ügynök, az Érzelmi érték, a Bűnösök, a Tánc a sivatagban, a Fegyverek, és a Wicked 2. rész.

A legjobb dokumentumfilm kategóriába 201 alkotást neveztek, ebből 15 került a szűkített listára, köztük a My Undesirable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow, A tökéletes szomszéd, a Seeds és a 2000 Meters to Andriivka című produkció.

A nemzetközi film Oscar-mezőnyébe nevezett filmek közül 86 alkotás teljesítette a jelölés feltételeit. A szűkített listán 15 film szerepel: az argentin Belén, a brazil A titkos ügynök, a Franciaország által nevezett iráni Csak egy baleset, a német A zuhanás hangja, az indiai Homebound, az iraki The President's Cake, a japán Kokuho, a jordániai All That’s Left of You, a norvég Érzelmi érték, a palesztin Palestine 36, a dél-koreai Nincs más választás, a spanyol Tánc a sivatagban, a svájci Late Shift, a tajvani A balkezes lány és a The Voice of Hind Rajab.

Magyarország idén Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezte a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába, de az alkotás, amely 1957-ben játszódik Budapesten és a rendező családtörténetét dolgozza fel, nem került a szűkített listára.

A filmzenei mezőnyben 132 alkotás teljesítette a feltételeket, a rövid listára pedig ebből húsz került fel, köztük az Avatar: Tűz és hamu, a Bugonia, az F1, a Frankenstein, a Hamnet, a Jay Kelly, a Marty Supreme, a Bűnösök és a Wicked 2. rész zenéje.

Az Oscar-jelölésről döntő szavazás 2026. január 12-én kezdődik és 16-án, pénteken fejeződik be. Az Oscar-jelöléseket ezt követően január 22-én hozzák nyilvánosságra.

A 98. Oscar-díjátadón 24 kategóriában osztják ki az Oscar-díjat. Minden kategóriában öt jelölt verseng a díjért, kivéve a legjobb film mezőnyt, amelyben 10 jelölt alkotásból választja ki a filmakadémia mind a 19 ágazatának szavazásra jogosult tagsága a díjazottat. 

A 98. Oscar-díjátadó gálát 2026. március 15-én rendezik meg a Los Angeles-i Ovation Hollywood Dolby Színházában. A ceremóniát az ABC tévétársaság közvetíti élőben, és több mint 200 országban és térségben látható majd.

 

