Oscar-díj: Közzétették a szűkített listát, nem jutott tovább a magyar jelölés

A 12 kategória között szerepelt a rövid animáció, a szereposztás, az operatőr, a dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, a nemzetközi film, a kisjátékfilm, a maszk és haj, a filmzene, az eredeti filmdal, a hang és a látványeffektus – olvasható a filmakadémia honlapján, az Oscars.org-on.

Magyarország idén Nemes Jeles László Árva című filmjét nevezte a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába (Fotó: Ladóczki Balázs)

A 98. Oscar-gálán először díjazzák majd a szereposztást. A kategóriában tíz film került a rövid listára: a Frankenstein, a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkos ügynök, az Érzelmi érték, a Bűnösök, a Tánc a sivatagban, a Fegyverek, és a Wicked 2. rész.

A legjobb dokumentumfilm kategóriába 201 alkotást neveztek, ebből 15 került a szűkített listára, köztük a My Undesirable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow, A tökéletes szomszéd, a Seeds és a 2000 Meters to Andriivka című produkció.

A nemzetközi film Oscar-mezőnyébe nevezett filmek közül 86 alkotás teljesítette a jelölés feltételeit. A szűkített listán 15 film szerepel: az argentin Belén, a brazil A titkos ügynök, a Franciaország által nevezett iráni Csak egy baleset, a német A zuhanás hangja, az indiai Homebound, az iraki The President's Cake, a japán Kokuho, a jordániai All That’s Left of You, a norvég Érzelmi érték, a palesztin Palestine 36, a dél-koreai Nincs más választás, a spanyol Tánc a sivatagban, a svájci Late Shift, a tajvani A balkezes lány és a The Voice of Hind Rajab.