Nemes Jeles László kételkedik benne, hogy ma is Oscart nyerne a Saul fiával

Nemes Jeles László pályája látványosabban aligha indulhatott volna: első filmjével, a Saul fiával hatvanhét nemzetközi elismerést zsebelt be, köztük Oscart és Golden Globe-ot is nyert, Cannes-ban pedig a zsűri nagydíjával tüntették ki. Mindössze három évvel később új filmmel jelentkezett: az első világháború előestéjét bemutató Napszállta ugyan jobban megosztotta a kritikusokat, de abban mindenki egyetértett, hogy atmoszférateremtésben ő a legerőteljesebb kortárs magyar rendező. Ugyanez elmondható a kiválóan sikerült Árváról is, amely egy gyermek szemszögén keresztül mutatja be 1957 tavaszát és a megtorlások időszakának fojtogató légkörét.

Nemes Jeles László új filmje a saját családjának történetét meséli el (Forrás: Pioneer Pictures)

– Hét év telt el azóta, hogy a Napszállta kapcsán beszélgettünk, akkor azt mondta, a Saul fia diadalmenete után hatalmas nyomást érzett a második filmjének elkészítése során. Az Árva esetében is hasonlóképpen feszült volt?

– Volt néhány évem feldolgozni mindazt, amivel a Saul fia sikere járt és megtanulni kezelni az azzal járó elvárásokat – a saját magamét és a másokét egyaránt. Megértettem, hogy egy alkotás utóélete rengeteg tényezőtől függ, így inkább arra koncentrálok, hogy amennyire csak lehet, őszinte filmet készítsek, olyat, ami képes adni valamit a nézőknek.

– Miként zajlott ez a feldolgozás?

– Elfogadtam, hogy egyszer fent, egyszer lent vagyunk. Rengeteg tényező determinálja, milyen pályát fut be egy film. Egy adott alkotás nem feltétlenül részesül ugyanabban a fogadtatásban 2010-ben, 2015-ben vagy 2025-ben. Őszintén szólva, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ha most debütálna a Saul fia, akkor is Oscart kapna vagy egyáltalán beválogatnák a cannes-i versenybe.

– Miért gondolja ezt?

– A nemzetközi fesztiválok nagyon megváltoztak. Úgy látom, ma már szinte kizárólag a politikai mondanivaló számít. Nem az, milyen maga a film, hanem hogy milyen ideológiai üzenettel lehet eladni.

– Az első két filmjének hasonló volt a formanyelve, az Árva azonban már nem a főszereplő tarkójára vagy arcára fókuszálva ábrázolja az eseményeket. Nehéz volt lemondani alkotóként egy ilyen markáns és sajátos stílusjegyről?