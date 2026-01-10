Britney Spearstraumafiagyámságszínpadkoncert

Britney Spears visszatérne, de soha többé nem lépne fel az Egyesült Államokban

Az énekesnő megtörte a csendet: újra színpadra állna a fiával, de az Egyesült Államokat végleg kizárta. Britney Spears elárulta, súlyos traumák miatt döntött így.

2026. 01. 10. 18:45
Britney Spears 13 éves gyámság traumái után most először beszélt arról, hogy újra színpadra állna. Mint írja, ismét turnézna, de csak külföldön, és a zongorista fiával közösen – írja a Complex.

France, Paris, 2021-08-13. Photography by Xose Bouzas / Hans Lucas. Illustration of a portrait of Britney Spears, American singer, dancer, actress and businesswoman, reproduced on a laptop, with the message " Free Britney ". France, Paris, 2021-08-13. Photographie par Xose Bouzas / Hans Lucas. Illustration d un portrait de Britney Spears, chanteuse, danseuse, actrice et femme d affaires americaine, reproduit sur un ordinateur portable, avec le message " Liberez Britney ". (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP)
Egy Los Angeles-i bíróság 2021-ben megszüntette a Britney Spears felett 13 éve fennálló gyámságot. Fotó: AFP

Britney Spears két lehetséges országot már meg is jelölt, ahol fellépne

Britney Spears egy régebbi fotót osztott meg Instagram-oldalán, amelyen egy zongora mögött ül. A bejegyzésben elárulta, hogy a hangszert az egyik gyermekének ajándékozná. „Idén elküldöm ezt a zongorát a fiamnak!!!” – írta a kép mellé. Britney Spears és kisebbik fia, Jayden Federline kapcsolata az elmúlt években megromlott. A popsztár két tinédzser gyermeke szinte teljesen eltávolodott tőle, amihez hozzájárultak az énekesnő provokatív Instagram-bejegyzései is.

Britney Spears a mostani posztjában felfedte, azért oszt meg táncos videókat a közösségi oldalán, mert így próbálja gyógyítani testét olyan problémákból, amelyekről a nyilvánosságnak nincs tudomása. 

Igen, és néha ez elég kínos… de átmentem tűzön-vízen, hogy megmentsem az életemet…

– fogalmazott őszintén.

A popikon azt is megemlítette, hogy szeretne ismét színpadra állni, ám Amerikában biztosan nem tervez fellépéseket. Mint írta: 

Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem lépek fel az Egyesült Államokban.

Elárulta azt is, hogy a fiával együtt koncertezne, és konkrétan két országot említett meg lehetséges helyszínként. Instagramos bejegyzésében „hatalmas sztárként” jellemezte a 19 éves Jayden Federline-t.

Remélem, hamarosan egy széken ülve, piros rózsával a hajamban, kontyban, a fiammal együtt fogok fellépni… az Egyesült Királyságban és Ausztráliában. Ő egy hatalmas sztár, és nagyon megtisztelő, hogy a közelében lehetek!!! Isten áldjon, kisember!!!

Az énekesnő korábban, 2022-ben azt írta, valószínűleg soha többé nem fog színpadra állni a 13 évig tartó gyámság okozta traumák miatt. Britney Spears utoljára 2018-ban adott élő show-t a Piece of Me turné keretében, amely 31 koncerttel összesen 54 millió dolláros bevételt hozott. 

Az elmúlt években főként a 2021-es gyámság alóli felszabadulását élvezte, erről részletesen írt önéletrajzi könyvében is.

Borítókép: Britney Spears részt vesz a 29. éves GLAAD Media Awards díjátadón a Beverly Hiltonban, 2018. április 12-én (Forrás: AFP)

 

