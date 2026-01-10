Britney Spears visszatérne, de soha többé nem lépne fel az Egyesült Államokban

Britney Spears 13 éves gyámság traumái után most először beszélt arról, hogy újra színpadra állna. Mint írja, ismét turnézna, de csak külföldön, és a zongorista fiával közösen – írja a Complex.

Egy Los Angeles-i bíróság 2021-ben megszüntette a Britney Spears felett 13 éve fennálló gyámságot. Fotó: AFP

Britney Spears két lehetséges országot már meg is jelölt, ahol fellépne

Britney Spears egy régebbi fotót osztott meg Instagram-oldalán, amelyen egy zongora mögött ül. A bejegyzésben elárulta, hogy a hangszert az egyik gyermekének ajándékozná. „Idén elküldöm ezt a zongorát a fiamnak!!!” – írta a kép mellé. Britney Spears és kisebbik fia, Jayden Federline kapcsolata az elmúlt években megromlott. A popsztár két tinédzser gyermeke szinte teljesen eltávolodott tőle, amihez hozzájárultak az énekesnő provokatív Instagram-bejegyzései is.

Britney Spears a mostani posztjában felfedte, azért oszt meg táncos videókat a közösségi oldalán, mert így próbálja gyógyítani testét olyan problémákból, amelyekről a nyilvánosságnak nincs tudomása.

Igen, és néha ez elég kínos… de átmentem tűzön-vízen, hogy megmentsem az életemet…

– fogalmazott őszintén.

A popikon azt is megemlítette, hogy szeretne ismét színpadra állni, ám Amerikában biztosan nem tervez fellépéseket. Mint írta:

Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem lépek fel az Egyesült Államokban.

Elárulta azt is, hogy a fiával együtt koncertezne, és konkrétan két országot említett meg lehetséges helyszínként. Instagramos bejegyzésében „hatalmas sztárként” jellemezte a 19 éves Jayden Federline-t.

Remélem, hamarosan egy széken ülve, piros rózsával a hajamban, kontyban, a fiammal együtt fogok fellépni… az Egyesült Királyságban és Ausztráliában. Ő egy hatalmas sztár, és nagyon megtisztelő, hogy a közelében lehetek!!! Isten áldjon, kisember!!!

Az énekesnő korábban, 2022-ben azt írta, valószínűleg soha többé nem fog színpadra állni a 13 évig tartó gyámság okozta traumák miatt. Britney Spears utoljára 2018-ban adott élő show-t a Piece of Me turné keretében, amely 31 koncerttel összesen 54 millió dolláros bevételt hozott.

Az elmúlt években főként a 2021-es gyámság alóli felszabadulását élvezte, erről részletesen írt önéletrajzi könyvében is.