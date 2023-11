Britney Spears ismét a csúcson: A listás világsztárok vinnék filmre a memoárját

Komoly összegeket is fizetne több híresség azért, hogy 41 éves Britney Spears életéről filmet forgathasson. Még nincs egy hónapja, hogy az énekesnő The Woman in Me című könyve megjelent, de máris bestseller lett.

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy a stúdiók rávessék magukat a filmes jogokra. A legfrissebb pletykák szerint több híresség is érdeklődik a könyv iránt. A The Ankler beszámolója szerint Margot Robbie, Shonda Rhimes, Reese Witherspoon és Brad Pitt is nyitott a közös munkára. Egy film jogai négymillió dollárt hozhatnának, de ha Spears részt vesz egy dokumentumfilmben, akkor akár 40 millió dollár is lehet a bevétele.

Spearst állítólag lenyűgözték a reakciók, és valószínűleg időbe telik, mielőtt bármilyen döntést hozna.

