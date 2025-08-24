Merz támogatottsága történelmi mélyponton

Alig néhány hónappal hivatalba lépése után Friedrich Merz kormánya súlyos bizalomvesztéssel néz szembe Németországban. Az Insa közvélemény-kutató intézetnek a Bild megbízásából készült felmérése szerint a megkérdezettek 62 százaléka elégedetlen a jelenlegi kormány munkájával. Ez 18 százalékponttal magasabb, mint június elején volt. Mindössze 26 százalék fejezett ki elégedettséget, ami a Merz vezette koalíció eddigi legalacsonyabb eredménye.

Az Insa felmérése szerint a németek többsége elégedetlen Merz kormányával, a CDU/CSU és az AfD már azonos szinten áll a Bundestagban.

Fotó: AFP

A személyes megítélés sem alakult jobban a kancellár számára.

A nagy többség, 57 százalék, nincs megelégedve Merz politikájával

– mutat rá a felmérés. Csupán 28 százalék mondta azt, hogy támogatja a kancellár munkáját. Ez a visszaesés különösen éles, hiszen hivatalba lépésekor még 49 százalékos elégedettségi mutatóval indult.