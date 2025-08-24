NémetországCDU/CSUFriedrich Merzközvélemény-kutatásafd

Merz támogatottsága történelmi mélyponton

Az elmúlt hónapokban egyre nőtt az elégedetlenség a német kormány munkájával kapcsolatban, és mostanra történelmi mélypontra érkezett a kabinet megítélése. A legújabb közvélemény-kutatások szerint a választók többsége Merz politikáját sem tartja megfelelőnek, miközben az AfD támogatottsága már elérte a CDU/CSU szintjét.

Wiedermann Béla
2025. 08. 24. 6:27
Friedrich Merz
Friedrich Merz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig néhány hónappal hivatalba lépése után Friedrich Merz kormánya súlyos bizalomvesztéssel néz szembe Németországban. Az Insa közvélemény-kutató intézetnek a Bild megbízásából készült felmérése szerint a megkérdezettek 62 százaléka elégedetlen a jelenlegi kormány munkájával. Ez 18 százalékponttal magasabb, mint június elején volt. Mindössze 26 százalék fejezett ki elégedettséget, ami a Merz vezette koalíció eddigi legalacsonyabb eredménye.

Az Insa felmérése szerint a németek többsége elégedetlen Merz kormányával, a CDU/CSU és az AfD már azonos szinten áll a Bundestagban.
Az Insa felmérése szerint a németek többsége elégedetlen Merz kormányával, a CDU/CSU és az AfD már azonos szinten áll a Bundestagban.
Fotó: AFP

A személyes megítélés sem alakult jobban a kancellár számára. 

A nagy többség, 57 százalék, nincs megelégedve Merz politikájával

– mutat rá a felmérés. Csupán 28 százalék mondta azt, hogy támogatja a kancellár munkáját. Ez a visszaesés különösen éles, hiszen hivatalba lépésekor még 49 százalékos elégedettségi mutatóval indult.

Merz népszerűsége mélypontra zuhant

A CDU/CSU támogatottsága szintén jelentősen csökkent. A pártszövetség jelenleg 25 százalékon áll, ugyanannyin, mint az AfD. Ez a leggyengébb Insa-eredmény hónapok óta. Május 12-én mérték utoljára hasonlóan alacsonyra a pártot, és a fél évvel ezelőtti szövetségi választáson még 28,5 százalékot szereztek. 

Vagyis hat hónap alatt 3,5 százalékpontot veszítettek, miközben az AfD fokozatosan erősödve immár azonos szintre került a kereszténydemokratákkal.

Az SPD sem tudott erősödni: a szociáldemokraták 15 százalékon stagnálnak, ami csak hajszállal marad el a tavalyi választáson elért, már akkor is történelmi mélypontnak számító 16,4 százaléktól. 

A Zöldek is gyengélkednek, 11 százalékon állnak, míg a Baloldal ugyanennyit ért el, miután két százalékpontot tudott javítani. 

A BSW és az FDP nem jutna be a Bundestagba, mivel csak 4, illetve 3 százalékot kaptak.

A koalíció elvesztette a többségét

A felmérés egyértelművé tette, hogy a korábban nagykoalíciónak nevezett uniós–szociáldemokrata együttműködés mára nem képes parlamenti többséget biztosítani

A két párt közösen mindössze 40 százalékot ér el, ami nem elegendő a Bundestagban való önálló kormányzáshoz.

Egyedül a CDU/CSU és az AfD együtt rendelkezne elméleti többséggel, ám a kereszténydemokrata pártszövetség vezetése kategorikusan kizárta az együttműködést a jobboldali párttal. Ez azt jelenti, hogy ha Merz meg akarja tartani kancellári pozícióját, akkor kénytelen lenne nyitni a Zöldek vagy akár a Baloldal felé.

A felmérések azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban rohamosan nőtt a lakosság elégedetlensége. 

Június elején még a németek 37 százaléka mondta azt, hogy elégedett a kormány munkájával, mostanra azonban ez az arány 26 százalékra esett vissza. Hermann Binkert, az Insa vezetője a Bildnek úgy fogalmazott: 

Az eredmény az úgynevezett vasárnapi kérdésben [ha most vasárnap lennének a választások] tükrözi az elégedetlenséget a fekete-vörös koalícióval.

Ez a helyzet Merz számára különösen veszélyes, mivel a választók szemében személyesen ő is egyre inkább az elégedetlenség jelképévé vált.

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu