Rendkívüli

Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

Lucy ConnollyStarmermigrációTrumpszólásszabadság

Trumphoz fordul segítségért a migráció bírálata miatt bebörtönzött brit anya

Egy brit anya, Lucy Connolly, több mint két és fél évet kapott egy közösségi oldalon közzétett üzenetért, és nemrégiben szabadult a börtönből. A nő most a Trump-adminisztráció képviselőivel találkozik, és jogi lépéseket fontolgat a brit rendőrséggel szemben.

Wiedermann Béla
2025. 08. 23. 15:13
Lucy Connolly
Lucy Connolly Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lucy Connolly, egy 42 éves brit édesanya, a közelmúltban szabadult a börtönből, miután 31 hónapos szabadságvesztésre ítélték egy közösségi médiában közzétett üzenet miatt. A nő most azt mondja, politikai fogolyként bántak vele, és bejelentette: jogi tanácsadókkal egyeztet arról, hogy beperelje a rendőrséget. Emellett a héten találkozik egy magas rangú képviselővel a Trump-adminisztrációból, amely már korábban is aggodalmát fejezte ki az európai szólásszabadság helyzete miatt.

Lucy Connolly szerint Starmer politikai foglya volt, most Trump csapatával találkozik, és jogi lépéseket fontolgat a brit rendőrség ellen.
Lucy Connolly szerint Starmer politikai foglya volt, most Trump csapatával találkozik, és jogi lépéseket fontolgat a brit rendőrség ellen
Fotó: AFP

Trump és a szólásszabadság ügye

Connolly elmondta, hogy abszolút úgy érzi, Keir Starmer brit miniszterelnök politikai foglya volt, és szerinte a kormány példát akart statuálni vele, hogy elrettentsen másokat. A Daily Telegraphnak adott interjúban azt állította:

Úgy érzem, a börtönigazgatókat felülről utasították.

Úgy véli, a bírósági eljárás és a börtönévei is egy tudatos nyomásgyakorlás részei voltak.

A nő szerint a rendőrség hazudott arról, amit kiadott róla és amit róla mondott, ezért is tervezi a jogi eljárást. 

Azt gondolom, hogy a rendőrség nem volt őszinte, és felelősségre fogom vonni őket

– hangsúlyozta. A brit asszony azt is megjegyezte, hogy nem zárja ki a politikai pályát, akár Nigel Farage Reform UK pártjában is. 

Ki tudja, sosem gondoltam, hogy börtönbe kerülök, így sosem tudhatjuk, mi történik még a jövőben

– mondta. Connolly korábban tragédiát is átélt: kisfia 2011-ben halt meg, miután – mint később kiderült – súlyos hibákat követett el a brit állami egészségügyi szolgálat. Ez a veszteség szerinte sebezhetővé tette, és így könnyebben befolyásolható volt a tárgyalás során.

A brit igazságszolgáltatás bírálata

Connolly azt állította, hogy ügyvédje rávette a bűnösség beismerésére, mert azt ígérték neki, így hamarabb hazatérhet családjához. Végül azonban a bíró súlyos ítéletet hozott, amelyet úgy érzett, mintha Starmer szájából hangzott volna el. A nő elmondása szerint a börtönben is hátrányos megkülönböztetés érte: megtagadták tőle a családlátogatásokat és a korai szabadlábra helyezés lehetőségét. Sőt, fizikai bántalmazásról is beszámolt: 

Nagyon meg tudnak sebezni, ha akarják, és azon a napon eldöntötték, hogy nagyon meg is fognak sebezni… teljesen szükségtelen volt.

Az eset Nagy-Britanniában és azon túl is széles körű vitát váltott ki. A Free Speech Union arra figyelmeztetett, hogy naponta akár harminc embert is letartóztatnak „apró online vétségekért”, például megosztásokért vagy karikatúrákért. A szervezet alapítója, Toby Young így fogalmazott: 

Amit Lucy a brit államtól elszenvedett, az az igazságtalanság nyilvánvaló esete. Ő lett a bizonyíték mindannyiunk számára, akik arra figyelmeztetünk, hogy támadás éri a szólásszabadságot Starmer Nagy-Britanniájában.

Connolly története így immár a nemzetközi figyelem középpontjába került – egészen a Trump-adminisztrációig, ahol várhatóan a következő napokban tárgyalásokat folytatnak az ügyéről.

Borítókép: Lucy Connolly (Fotó: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu