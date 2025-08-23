Trumphoz fordul segítségért a migráció bírálata miatt bebörtönzött brit anya

Trump és a szólásszabadság ügye

Connolly elmondta, hogy abszolút úgy érzi, Keir Starmer brit miniszterelnök politikai foglya volt, és szerinte a kormány példát akart statuálni vele, hogy elrettentsen másokat. A Daily Telegraphnak adott interjúban azt állította:

Úgy érzem, a börtönigazgatókat felülről utasították.

Úgy véli, a bírósági eljárás és a börtönévei is egy tudatos nyomásgyakorlás részei voltak.

A nő szerint a rendőrség hazudott arról, amit kiadott róla és amit róla mondott, ezért is tervezi a jogi eljárást.

Azt gondolom, hogy a rendőrség nem volt őszinte, és felelősségre fogom vonni őket

– hangsúlyozta. A brit asszony azt is megjegyezte, hogy nem zárja ki a politikai pályát, akár Nigel Farage Reform UK pártjában is.

Ki tudja, sosem gondoltam, hogy börtönbe kerülök, így sosem tudhatjuk, mi történik még a jövőben

– mondta. Connolly korábban tragédiát is átélt: kisfia 2011-ben halt meg, miután – mint később kiderült – súlyos hibákat követett el a brit állami egészségügyi szolgálat. Ez a veszteség szerinte sebezhetővé tette, és így könnyebben befolyásolható volt a tárgyalás során.