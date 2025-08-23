Lucy Connolly, egy 42 éves brit édesanya, a közelmúltban szabadult a börtönből, miután 31 hónapos szabadságvesztésre ítélték egy közösségi médiában közzétett üzenet miatt. A nő most azt mondja, politikai fogolyként bántak vele, és bejelentette: jogi tanácsadókkal egyeztet arról, hogy beperelje a rendőrséget. Emellett a héten találkozik egy magas rangú képviselővel a Trump-adminisztrációból, amely már korábban is aggodalmát fejezte ki az európai szólásszabadság helyzete miatt.
Trumphoz fordul segítségért a migráció bírálata miatt bebörtönzött brit anya
Egy brit anya, Lucy Connolly, több mint két és fél évet kapott egy közösségi oldalon közzétett üzenetért, és nemrégiben szabadult a börtönből. A nő most a Trump-adminisztráció képviselőivel találkozik, és jogi lépéseket fontolgat a brit rendőrséggel szemben.
Trump és a szólásszabadság ügye
Connolly elmondta, hogy abszolút úgy érzi, Keir Starmer brit miniszterelnök politikai foglya volt, és szerinte a kormány példát akart statuálni vele, hogy elrettentsen másokat. A Daily Telegraphnak adott interjúban azt állította:
Úgy érzem, a börtönigazgatókat felülről utasították.
Úgy véli, a bírósági eljárás és a börtönévei is egy tudatos nyomásgyakorlás részei voltak.
A nő szerint a rendőrség hazudott arról, amit kiadott róla és amit róla mondott, ezért is tervezi a jogi eljárást.
Azt gondolom, hogy a rendőrség nem volt őszinte, és felelősségre fogom vonni őket
– hangsúlyozta. A brit asszony azt is megjegyezte, hogy nem zárja ki a politikai pályát, akár Nigel Farage Reform UK pártjában is.
Ki tudja, sosem gondoltam, hogy börtönbe kerülök, így sosem tudhatjuk, mi történik még a jövőben
– mondta. Connolly korábban tragédiát is átélt: kisfia 2011-ben halt meg, miután – mint később kiderült – súlyos hibákat követett el a brit állami egészségügyi szolgálat. Ez a veszteség szerinte sebezhetővé tette, és így könnyebben befolyásolható volt a tárgyalás során.
A brit igazságszolgáltatás bírálata
Connolly azt állította, hogy ügyvédje rávette a bűnösség beismerésére, mert azt ígérték neki, így hamarabb hazatérhet családjához. Végül azonban a bíró súlyos ítéletet hozott, amelyet úgy érzett, mintha Starmer szájából hangzott volna el. A nő elmondása szerint a börtönben is hátrányos megkülönböztetés érte: megtagadták tőle a családlátogatásokat és a korai szabadlábra helyezés lehetőségét. Sőt, fizikai bántalmazásról is beszámolt:
Nagyon meg tudnak sebezni, ha akarják, és azon a napon eldöntötték, hogy nagyon meg is fognak sebezni… teljesen szükségtelen volt.
Az eset Nagy-Britanniában és azon túl is széles körű vitát váltott ki. A Free Speech Union arra figyelmeztetett, hogy naponta akár harminc embert is letartóztatnak „apró online vétségekért”, például megosztásokért vagy karikatúrákért. A szervezet alapítója, Toby Young így fogalmazott:
Amit Lucy a brit államtól elszenvedett, az az igazságtalanság nyilvánvaló esete. Ő lett a bizonyíték mindannyiunk számára, akik arra figyelmeztetünk, hogy támadás éri a szólásszabadságot Starmer Nagy-Britanniájában.
Connolly története így immár a nemzetközi figyelem középpontjába került – egészen a Trump-adminisztrációig, ahol várhatóan a következő napokban tárgyalásokat folytatnak az ügyéről.
Borítókép: Lucy Connolly (Fotó: X)
