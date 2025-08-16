Működésben a kettős mérce a brit igazságszolgáltatásban

Újabb botrány rázta meg a brit igazságszolgáltatást, miután egy baloldali önkormányzati képviselőt felmentettek minden vád alól, annak ellenére, hogy erőszakra buzdító kijelentéseket tett – írja a Modernity hírportál. Ezzel szemben egy konzervatív édesanya továbbra is börtönbüntetését tölti egy migrációellenes közösségimédia-bejegyzés miatt.

Működik a kettős mérce a brit igazságszolgáltatásban. Egy édesanyát egy közösségimédia-bejegyzés miatt zártak börtönbe

Ricky Jones, a baloldali Munkáspárt 57 éves dartfordi képviselője egy tüntetésen a migrációellenes tüntetők torkának elvágására szólított fel. A bíróság azonban elfogadta Jones némiképp bizarr védekezését, miszerint kijelentése nem a jelenlegi szélsőjobboldali tüntetőkre vonatkozott, hanem a National Front hetvenes–nyolcvanas évekbeli tetteire utalt. A képviselő emellett arra is hivatkozott, hogy ADHD-ja, diszlexiája és diszkalkuliája miatt félreérthetően fogalmazott.

Az esküdtszék mindössze 30 perces tanácskozás után felmentette Jonest minden vád alól.

Ezzel szemben Lucy Connolly, egy 41 éves gyermekfelügyelő és egy volt konzervatív képviselő felesége 31 hónapos börtönbüntetését tölti egy közösségimédia-bejegyzés miatt. Connolly a tavalyi southporti késelés után a következőket írta:

Tömeges deportálást most, fel kell gyújtani az összes hotelt, ami tele van ezekkel a rohadékokkal, nem érdekel... Ha ez rasszistává tesz, hát legyen.

A két eset közötti ellentmondás heves vitákat váltott ki a brit közéletben. James Cleverly volt konzervatív belügyminiszter az igazságszolgáltatásban tapasztalható kettős mércére hívta fel a figyelmet, míg

Nigel Farage, a Reform UK vezetője felháborítónak nevezte a helyzetet.

Mindenesetre a tény tény marad: egy baloldali képviselő, aki torkok átvágására hívott fel, szabadon jár, miközben egy édesanya, aki nem szólított fel közvetlen erőszakra, továbbra is börtönben ül, miután májusban elutasították a fellebbezését.

