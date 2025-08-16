Nagy-Britanniaillegális migrációkettős mérce

Működésben a kettős mérce a brit igazságszolgáltatásban

Míg egy édesanyát egy migrációellenes poszt miatt börtönbe zártak, egy baloldali tanácsos szabadon elsétálhatott, miután a migrációellenes tüntetők torkának elvágására szólított fel. A brit igazságszolgáltatást áthatja a kettős mérce.

Munkatársunktól
2025. 08. 16. 20:33
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb botrány rázta meg a brit igazságszolgáltatást, miután egy baloldali önkormányzati képviselőt felmentettek minden vád alól, annak ellenére, hogy erőszakra buzdító kijelentéseket tett – írja a Modernity hírportál. Ezzel szemben egy konzervatív édesanya továbbra is börtönbüntetését tölti egy migrációellenes közösségimédia-bejegyzés miatt.

Működik a kettős mérce a brit igazságszolgáltatásban (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Működik a kettős mérce a brit igazságszolgáltatásban. Egy édesanyát egy közösségimédia-bejegyzés miatt zártak börtönbe 
(Forrás: Pixabay)

Ricky Jones, a baloldali Munkáspárt 57 éves dartfordi képviselője egy tüntetésen a migrációellenes tüntetők torkának elvágására szólított fel. A bíróság azonban elfogadta Jones némiképp bizarr védekezését, miszerint kijelentése nem a jelenlegi szélsőjobboldali tüntetőkre vonatkozott, hanem a National Front hetvenes–nyolcvanas évekbeli tetteire utalt. A képviselő emellett arra is hivatkozott, hogy ADHD-ja, diszlexiája és diszkalkuliája miatt félreérthetően fogalmazott. 

Az esküdtszék mindössze 30 perces tanácskozás után felmentette Jonest minden vád alól.

Ezzel szemben Lucy Connolly, egy 41 éves gyermekfelügyelő és egy volt konzervatív képviselő felesége 31 hónapos börtönbüntetését tölti egy közösségimédia-bejegyzés miatt. Connolly a tavalyi southporti késelés után a következőket írta:

Tömeges deportálást most, fel kell gyújtani az összes hotelt, ami tele van ezekkel a rohadékokkal, nem érdekel... Ha ez rasszistává tesz, hát legyen.

A két eset közötti ellentmondás heves vitákat váltott ki a brit közéletben. James Cleverly volt konzervatív belügyminiszter az igazságszolgáltatásban tapasztalható kettős mércére hívta fel a figyelmet, míg 

Nigel Farage, a Reform UK vezetője felháborítónak nevezte a helyzetet.

Mindenesetre a tény tény marad: egy baloldali képviselő, aki torkok átvágására hívott fel, szabadon jár, miközben egy édesanya, aki nem szólított fel közvetlen erőszakra, továbbra is börtönben ül, miután májusban elutasították a fellebbezését.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.