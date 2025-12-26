Szalah posztja nagy felháborodást keltett, de tudhatta, hogy ebből ez lesz + videó

Mohamed Szalah és ugyancsak egyiptomi felesége, Magi hamarosan a kilencedik évüket kezdik meg Liverpoolban, két lányukkal, a 11 esztendős Makkával és az ötéves Kayannal. A gyermekeiket az iszlám hit szellemében nevelik, de tisztelik a keresztény vallást is, és Angliában biztosítani akarják gyermekeiknek, hogy a karácsony ünnepét is átélhessék. S bár az iszlám vallásban Jézus csak egy próféta a sok közül, akik megelőzik Mohamed megjelenését, karácsonykor Egyiptomban rengeteg muszlim együtt ünnepel az ottani kopt keresztényekkel. Ugyanakkor ezt sok más muszlim nem fogadja el, ahhoz tartja magát, hogy tilos felköszönteni is a keresztényeket, nemhogy részt venni a vallási szertartásaikon. Szalah az elmúlt években rendre megosztott családi karácsonyfás fotót a közösségi oldalán, nem törődve azzal, hogy rengeteg negatív kommentet kap. Tavaly is akadtak olyan rosszalló, a poszt törlésére felszólító hozzászólások, amelyekkel több mint tízezren egyetértettek. Összességében azonban azok voltak többségben, akiknek tetszett az alábbi fotó.

Mohamed Szalah a családjával 2024 karácsonyán. Forrás: Instagram/mosalah

Ilyen fotó most nem készülhetett, hiszen Szalah Marokkóban tartózkodik az Afrika-kupán. A B csoport második fordulójában Egyiptom ma játszik a Dél-afrikai Köztársaság ellen. Az első körben a Fáraók megszenvedtek Zimbabwe ellen, csak 2-1-re nyertek úgy, hogy a győztes góljukat éppen Szalah szerezte a 91. percben. Szóval Szalah most nem lehet a családjával, de az Instagramon azért így is posztolt egy otthoni karácsonyi fotót a lányairól:

Forrás: Instagram/mosalah

Mint legutóbb, a Liverpool szélsőjének az üzenete most is egyszerű: „#MerryChristmas!”, azaz „Boldog karácsonyt!” – de ezzel is vihart kavart a közösségi médiában – írja a Daily Mail, és több negatív hozzászólást is idéz: „Mo Szalah, imádtalak a Manchester City szurkolójaként is. Példaképemnek tekintettelek. Annak ellenére, hogy soha nem játszottál a Manchester Cityben, inspiráltál. Azonban ezután a posztod után már nem tudlak példaképemnek tekinteni. Összetörted a szívem. Ha nem törlöd, leiratkozom a követésedről.”

„Muszlim vagy, tiszteletben kell tartanod a vallásodat és a kultúrádat. Mit mutatsz így az emberek millióinak?”

„Testvér, féld Istent a saját érdekedben! Muszlim vagy, milliók követnek és szeretnek téged. A legtöbbjük muszlim és fiatal, akik nem csinálnak nagy ügyet a posztodból, de ez egy súlyos bűn.”