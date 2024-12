Szalah karácsonyfája nagy vihart kavart a muszlim világban + videó

A Premier League 18. fordulójában az éllovas Liverpool ma este 21 órakor a Leicester csapatát fogadja. A találkozó egyértelmű esélyese Szoboszlai Dominik együttese, amely az előző fordulóban Mohamed Szalah, Szoboszlai és Luis Díaz kimagasló játékával 6-3-ra győzött a Tottenham otthonában. De Szalah most már nem emiatt van a fókuszban, hanem a karácsonyfája miatt. Mohamed Szalah és ugyancsak egyiptomi felesége, Magi hamarosan a nyolcadik évüket kezdik meg Liverpoolban, két lányukkal, a tízéves Makkával és a négyéves Kayannal. A gyermekeiket az iszlám hit szellemében nevelik, de tisztelik a keresztény vallást is, és a túlnyomóan keresztény Nagy-Britanniában biztosítani akarják lányaiknak, hogy a karácsony ünnepét is átélhessék. S bár az iszlám vallásban Jézus csak egy próféta a sok közül, akik megelőzik Mohamed megjelenését, karácsonykor Egyiptomban például rengeteg muszlim együtt ünnepel az ottani kopt keresztényekkel. Ugyanakkor ezt sok muszlim nem fogadja el, ahhoz tartja magát, hogy tilos felköszönteni is a keresztényeket, nemhogy részt venni a vallási szertartásaikon.

Mohamed Szalah remekel a Liverpool csapatában, de Szoboszlai Dominik sem szorul a háttérbe. Fotó: AFP

Szalah rendszeresen állít karácsonyfát

Mohamed Szalah és felesége azonban nem a második csoportba tartozik, rendszeresen állítanak karácsonyfát, és nem törődnek a negatív véleményekkel. Idén is egy meghitt családi fotóval kívánnak boldog karácsonyt. Szalahnak az Instagramon 63,7 millió követője van, és a karácsonyfás családi fotója szerda este 21 óra után már 1,2 millió lájknál járt. Viszont az is igaz, hogy egy a poszt törlésére buzdító hozzászólás több mint 22 ezer lájkot kapott, s akadtak még tízezer lájkot meghaladó rosszalló kommentek. Odáig nem fajult el a helyzet, hogy Szalah fejét követelnék, inkább csak amolyan „csalódtam benned, tesó” jellegű negatív hozzászólásokat találunk. Ám összességében ezek vannak kisebbségben.