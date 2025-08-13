Rendkívüli

Újra egy belső égésű motoros autó a rekorder a 0-400 km/h-ra történő gyorsulásban

A Koenigsegg nevű svéd gyártó Jesko Absolut modellje alig egy hónap után hódította vissza a rekordot az elektromos Rimac Nevera R-től.

Gulyás Péter
2025. 08. 13. 15:04
Koenigsegg Jesko Forrás: Koenigsegg
A Koenigseggnek mindössze néhány szoftveres módosításra volt szüksége a Jesko Absolut modellen, hogy visszaszerezze a 0-400 km/h-s gyorsulási és a 0-400-0 km/h-s gyorsulási-lassulási rekordot a Rimactól. A svéd cég szoftvermérnökei újrakalibrálták a sebességváltó és a motorvezérlő rendszert, miközben egy új nyomatékszabályozó rendszert is bevezettek, amely most lehetővé teszi az elméletileg 500 km/h feletti végsebességű Jesko Absolut számára, hogy még könnyebben adja le az iszonyatos erejét az útra a két hátsó gumin keresztül. A Koenigsegg által Absolut Overdrive-nak nevezett változtatásokat egyébként hamarosan a meglévő ügyfelek számára is bevezetik. A szoftverfrissített hipersportautó a 

0-400-0 km/h-s gyorsulást és lassulást 25,21 másodperc alatt teljesítette,

0,58 másodperccel megelőzve a Rimacot.

Koenigsegg Jesko
Fotó: Koenigsegg

A tisztán elektromos, összkerékhajtású Nevera R  2107 lóerős, viszont a tömege 2150 kg, míg a hozzá képest pehelysúlyú, mindössze 1390 kilós Koenigsegg Jesko Absolut egy dupla turbófeltöltős, ötliteres V8-as motorral van felszerelve, amely „csak” 1622 lóerőt produkál. 

 

A kettő nem is különbözhetne jobban, mégis csak fél másodperc választja el őket ebben a próbában.

„Az, hogy ezt a teljesítményszintet egy olyan sorozatgyártású autóval érjük el, amely belső égésű motort használ, és pusztán hátsókerék-meghajtással is legyorsul minden négykerék-meghajtású elektromos autót egyenes vonalban, az szinte varázslatos, és azt mutatja, hogy az »örök igazságok« átírhatók” – mondta a cég alapítója, Christian von Koenigsegg a gyorsulási rekord visszaszerzése kapcsán.

Koenigsegg Jesko
Fotó: Koenigsegg

A Koenigsegg augusztus 7-én az őrebrói repülőtéren, Svédországban döntötte meg a Rimac rekordját, a körülmények állítólag nem voltak ideálisak, mert egy korábbi eső miatt még enyhén nedves volt az aszfalt. A gyári tesztpilóta, Markus Lundh ült a volán mögött, és a szoftverfrissítéseket leszámítva ugyanazt a Jesko Absolutot vezette, amely felállította a Koenigsegg előző rekordját 2024-ben (az akkori idő 2,5 másodperccel volt rosszabb az újnál).

 

