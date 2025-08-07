Ilyen Porschét fotózhatott le 321 km/h-val a traffipax a német autópályán

A tegnapi cikkünkben még motoros szerepelt, de azóta kiderült, hogy a több mint 321 kilométeres sebességgel száguldó jármű valójában egy Porsche Panamera volt a németországi A2-es autópályán. Azt már tegnap is helyesen írtuk, hogy a gyorshajtásért 900 eurós (360 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki a sofőrre (Magyarországon többet, 468 ezer forintot kellett volna fizetnie egy ekkora sebességtúllépésért). Egyébként nem ez a sebességrekord a német autópályákon: 2021-ben egy Bugattit 417 km/h-val mértek be szintén az A2-esen, de egy korlátozásmentes szakaszon. A sofőr ellen eljárás indult, de végül a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy illegális autóversenyen vett volna részt, így az eljárást megszüntették.

2025. július 28-án több mint 200-zal ment gyorsabban a Porsche a megengedettnél, amikor a rendőrök mobil radarja rögzítette Burg közelében egy rutinellenőrzés során. A sofőr a bírságon túl két büntetőpontot is kapott, és három hónapra el is tiltották a vezetéstől – közölte

a magdeburgi rendőrség, amely új gyorshajtási rekordnak tekinti az esetet,

melynek kapcsán egy felhívást is intézett a közlekedőkhöz: „a gyorshajtás nemcsak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélyezteti. Tartsák be a sebességkorlátozásokat – így biztonságban maradhatnak az utakon, és elkerülhetik a súlyos bírságokat, a jogosítványukra levonható büntetőpontokat és a vezetési tilalmat” – írták.

A Panamera csúcsváltozata 782 lóerős, és 325 km/h a végsebessége. Fotó: Porsche

Köztudott, hogy Németország autópályáin sok helyen nincs sebességkorlát (de ezeken a helyeken is 130 km/h az ajánlott sebesség), azonban a szabad száguldás nem mindenhol megengedett. Bizonyos szakaszokon és az építési zónákban sebességkorlát van érvényben: a most elcsípett autós például egy 120 km/h-s korlátozást hagyott figyelmen kívül.

Németországban rendre feltámad a vita arról, hogy maradjanak-e a korlátozás nélküli szakaszok. Az országos sebességkorlátozások mellett érvelők biztonsági és éghajlati aggályokra hivatkoznak, az autóklubok és az autóslobbi viszont az autópályás száguldás szabadságát jognak és Németország kulturális örökségének tekintik.