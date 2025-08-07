Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

autós hírNémetországgyorshajtástraffipax

Ilyen Porschét fotózhatott le 321 km/h-val a traffipax a német autópályán

Nem motoros, hanem autós volt a tegnap elhíresült ámokfutó. Pechjére pont ott nyomta keményen a gázt, ahol volt sebességkorlátozás.

Gulyás Péter
2025. 08. 07. 12:44
Porsche Panamera
Forrás: Porsche
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tegnapi cikkünkben még motoros szerepelt, de azóta kiderült, hogy a több mint 321 kilométeres sebességgel száguldó jármű valójában egy Porsche Panamera volt a németországi A2-es autópályán. Azt már tegnap is helyesen írtuk, hogy a gyorshajtásért 900 eurós (360 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki a sofőrre (Magyarországon többet, 468 ezer forintot kellett volna fizetnie egy ekkora sebességtúllépésért). Egyébként nem ez a sebességrekord a német autópályákon: 2021-ben egy Bugattit 417 km/h-val mértek be szintén az A2-esen, de egy korlátozásmentes szakaszon. A sofőr ellen eljárás indult, de végül a hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy illegális autóversenyen vett volna részt, így az eljárást megszüntették. 

2025. július 28-án több mint 200-zal ment gyorsabban a Porsche a megengedettnél, amikor a rendőrök mobil radarja rögzítette Burg közelében egy rutinellenőrzés során. A sofőr a bírságon túl két büntetőpontot is kapott, és három hónapra el is tiltották a vezetéstől – közölte 

a magdeburgi rendőrség, amely új gyorshajtási rekordnak tekinti az esetet,

melynek kapcsán egy felhívást is intézett a közlekedőkhöz: „a gyorshajtás nemcsak a sofőrt, hanem a többi közlekedőt is veszélyezteti. Tartsák be a sebességkorlátozásokat – így biztonságban maradhatnak az utakon, és elkerülhetik a súlyos bírságokat, a jogosítványukra levonható büntetőpontokat és a vezetési tilalmat” – írták.

A Panamera csúcsváltozata 782 lóerős, és 325 km/h a végsebessége. Fotó: Porsche

Köztudott, hogy Németország autópályáin sok helyen nincs sebességkorlát (de ezeken a helyeken is 130 km/h az ajánlott sebesség), azonban a szabad száguldás nem mindenhol megengedett. Bizonyos szakaszokon és az építési zónákban sebességkorlát van érvényben: a most elcsípett autós például egy 120 km/h-s korlátozást hagyott figyelmen kívül.

Németországban rendre feltámad a vita arról, hogy maradjanak-e a korlátozás nélküli szakaszok. Az országos sebességkorlátozások mellett érvelők biztonsági és éghajlati aggályokra hivatkoznak, az autóklubok és az autóslobbi viszont az autópályás száguldás szabadságát jognak és Németország kulturális örökségének tekintik.

A harmadik generációs Panamera Turbo S E-Hybrid műszerfala. Fotó: Porsche

Egyébként még a Porsche Panamerából csak egyetlen változat, a legdrágább és legerősebb, az új Turbo S E-Hybrid képes 321 km/h-val menni. Ennek hajtáslánca egy 599 lóerős négyliteres, benzines V8-asból és egy PDK-váltóba integrált 190 lóerős villanymotorból áll, melyek kombinált csúcsteljesítménye eléri a 782 lóerőt. Az üresen 2365 kilogrammot nyomó sportlimuzin 2,9 másodperc alatt gyorsul fel 0–100 km/h-ra, 9,9 másodperc alatt 0–200 km/h-ra, és 1,8 másodperc alatt 80–120 km/h-ra. A végsebessége 325 km/h.

Ide kapcsolódik, hogy Magyarországon a rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végez – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu