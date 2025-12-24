autós hírvilágrekordRenaultvillanyautóhatótáv

Íme a villanyautó, amely több mint 1100 kilométert tesz meg autópálya-tempóval

A Filante tanulmányt arra fejlesztette a Renault, hogy hatótáv- és fogyasztásrekordokat döntsön vele.

Gulyás Péter
2025. 12. 24. 10:17
Renault Filante Record 2025 Forrás: Renault
December közepén a Renault radikális koncepcióautója 

10 óra alatt több mint 1000 kilométert tett meg

(7,8kWh/100 km-es fogyasztást produkálva 102 km/h átlagsebesség mellett), ami világrekord. A francia autógyártó szerint ez azt mutata, hogy „a négyjegyű hatótávolság elérhető autópályához hasonló körülmények között is”. A Filante persze nem egy szériagyártású tömegautó, hanem egy futurisztikus, együléses elektromos koncepció, amelyet hatékonysági rekordok felállítására terveztek. Egyébként ugyanazt a 87 kWh-s akkumulátort használja, mint a Renault Scenic E-Tech Electric.
 

Renault Filante Record 2025
A rekorddöntésben részt vett három pilóta 239 kört tett meg az UTAC 4 kilométeres pályáján, Marokkóban. Fotó: Renault

A Filante Record 2025 

a rekorddöntő tízórás menetet az akkumulátor 11 százalékos töltöttségével fejezte be,

ami a Renault szerint lehetővé tette volna, hogy még közel 130 kilométert tegyen meg több mint 100 km/h sebességgel. A kísérlet – amelyet a marokkói UTAC tesztlétesítményben végeztek – körülményei különösen fontosak voltak, mivel a cél az volt, hogy bemutassák az eredmény valós relevanciáját, és nem pedig az, hogy egyszerűen egy újabb elektromos autós távolságrekordot állítsanak fel. 

Renault Filante Record 2025
Az autó saját tömege egytonna, ebből közel 600 kilogramm az akkumulátor. Fotó: Renault

„Ha az egyetlen célunk az lett volna, hogy a lehető legnagyobb távolságot tegyük meg két feltöltéssel, akkor még nagyobb akkumulátorral szerelhettük volna fel az autót, vagy átlagosan csak 30 km/h-val, öko üzemmódban vezethettük volna” – közölte a cég.

Renault Filante Record 2025
Ez a hatótávrekord azért különleges, mert gyors tempó mellett érték el. Fotó: Adrien Cortesi / Renault

Különösen könnyű, alig 400 kg-ot nyom a karosszéria,

amit újfajta megoldások alkalmazásával sikerült elérni. Mindenhol olyan anyagot használnak, ami az ott szükséges igénybevételhez ideális, tehát vannak még acél alkatrészek is, de a legtöbb fém alkatrész 3D-nyomatással alumíniumból készült, a burkolatok karbonból. Utóbbi különlegessége, hogy épp csak ott van több réteg karbonszövet, ahol a számítógépes tervezés során megállapították, hogy arra szükség van.

Különleges az irányítás is, a mérnökök by-wire rendszert készítettek, ami nagyban megkönnyíti a vezetést. 

A sofőr előtti irányítószarv és a kerekek között csak elektronikus kapcsolat van,

az elektronika a kerekek elfordítása mellett akár célzott fékbeavatkozással (ez lehet akár a hidraulikus fék vagy épp a villanymotor nyomatékának szabályozása) is tud forgatónyomatékot kelteni irányváltáshoz – a megcélzott bőven 300 km/feletti tempónál ez is elég lehet az egyenesben tartáshoz.

Renault Filante Record 2025
A kormány és a műszerfal sem hétköznapi. Fotó: Renault

A fékpedál is by-wire rendszerrel működik, azaz a sofőr kiadja a lassítási parancsot, az elektronika pedig az épp optimális módon oldja meg azt. Ezek a megoldások az utcai autóknál nagyobb szabadságot adnak az utastér, különös tekintettel a vezető munkahelyének kialakításánál, hiszen nem kell mögöttes hardverekhez igazodni, elég a jeladókat elhelyezni a sofőr kezének és lábának ügyében.

Renault Filante Record 2025
Csak egy személy fér el a karcsú karosszériában. Fotó: Renault

A mérnökök feladata az volt, hogy hogy több mint 1000 kilométert tegyenek meg kevesebb mint 10 óra alatt, beleértve a bokszkiállásokat is. Végül sikerült kissé túlszárnyalniuk ezt a távolságot a megadott időn belül. Sőt, ha folytatták volna, 

akár 1130 kilométert is megtehetett volna a Filante, mielőtt teljesen lemerül az akkumulátora.

Összehasonlításképpen, a nála kétszer nehezebb és rosszabb légellenállású szériagyártású Scenic ugyanezzel az akkumulátorral 625 kilométert képes megtenni a hivatalos WLTP-adat szerint, és nem autópálya-tempóban, hanem lassabban.

Renault Filante Record 2025
Még a kerekeket is burkolták a légellenállás csökkentése érdekében
Fotó: Renault

„Ennek a vállalkozásnak az eredményei meghatározzák majd a jövőbeli elektromos közúti modellek fejlesztéseit, lehetővé téve számukra, hogy egyre magasabb szintű hatékonyságot érjenek el, és egyre jobban megfeleljenek az ügyfelek valós igényeinek, még a legnehezebb körülmények között is, például tartós autópálya-sebesség mellett” – írta a Renault a sajtóközleményben.

Fotó: Renault

A francia gyártó száz évvel ezelőtt készítette el első rekordautóját, a 40CV des Records (1925-26) után a Nervasport des Records (1934) következett, az utolsó pedig az Étoile Filante (1956) volt – ez utóbbi a Turbomeca turbinagyártóval közösen készült, neve hullócsillagot jelent.

Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
1/29 Renault Filante Record 2025

 

