Íme a villanyautó, amely több mint 1100 kilométert tesz meg autópálya-tempóval

December közepén a Renault radikális koncepcióautója

10 óra alatt több mint 1000 kilométert tett meg

(7,8kWh/100 km-es fogyasztást produkálva 102 km/h átlagsebesség mellett), ami világrekord. A francia autógyártó szerint ez azt mutata, hogy „a négyjegyű hatótávolság elérhető autópályához hasonló körülmények között is”. A Filante persze nem egy szériagyártású tömegautó, hanem egy futurisztikus, együléses elektromos koncepció, amelyet hatékonysági rekordok felállítására terveztek. Egyébként ugyanazt a 87 kWh-s akkumulátort használja, mint a Renault Scenic E-Tech Electric.



A rekorddöntésben részt vett három pilóta 239 kört tett meg az UTAC 4 kilométeres pályáján, Marokkóban. Fotó: Renault

A Filante Record 2025

a rekorddöntő tízórás menetet az akkumulátor 11 százalékos töltöttségével fejezte be,

ami a Renault szerint lehetővé tette volna, hogy még közel 130 kilométert tegyen meg több mint 100 km/h sebességgel. A kísérlet – amelyet a marokkói UTAC tesztlétesítményben végeztek – körülményei különösen fontosak voltak, mivel a cél az volt, hogy bemutassák az eredmény valós relevanciáját, és nem pedig az, hogy egyszerűen egy újabb elektromos autós távolságrekordot állítsanak fel.

Az autó saját tömege egytonna, ebből közel 600 kilogramm az akkumulátor. Fotó: Renault

„Ha az egyetlen célunk az lett volna, hogy a lehető legnagyobb távolságot tegyük meg két feltöltéssel, akkor még nagyobb akkumulátorral szerelhettük volna fel az autót, vagy átlagosan csak 30 km/h-val, öko üzemmódban vezethettük volna” – közölte a cég.

Ez a hatótávrekord azért különleges, mert gyors tempó mellett érték el. Fotó: Adrien Cortesi / Renault

Különösen könnyű, alig 400 kg-ot nyom a karosszéria,

amit újfajta megoldások alkalmazásával sikerült elérni. Mindenhol olyan anyagot használnak, ami az ott szükséges igénybevételhez ideális, tehát vannak még acél alkatrészek is, de a legtöbb fém alkatrész 3D-nyomatással alumíniumból készült, a burkolatok karbonból. Utóbbi különlegessége, hogy épp csak ott van több réteg karbonszövet, ahol a számítógépes tervezés során megállapították, hogy arra szükség van.

Különleges az irányítás is, a mérnökök by-wire rendszert készítettek, ami nagyban megkönnyíti a vezetést.

A sofőr előtti irányítószarv és a kerekek között csak elektronikus kapcsolat van,

az elektronika a kerekek elfordítása mellett akár célzott fékbeavatkozással (ez lehet akár a hidraulikus fék vagy épp a villanymotor nyomatékának szabályozása) is tud forgatónyomatékot kelteni irányváltáshoz – a megcélzott bőven 300 km/feletti tempónál ez is elég lehet az egyenesben tartáshoz.