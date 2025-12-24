Íme a villanyautó, amely több mint 1100 kilométert tesz meg autópálya-tempóval

December közepén a Renault radikális koncepcióautója
10 óra alatt több mint 1000 kilométert tett meg
(7,8kWh/100 km-es fogyasztást produkálva 102 km/h átlagsebesség mellett), ami világrekord. A francia autógyártó szerint ez azt mutata, hogy „a négyjegyű hatótávolság elérhető autópályához hasonló körülmények között is”. A Filante persze nem egy szériagyártású tömegautó, hanem egy futurisztikus, együléses elektromos koncepció, amelyet hatékonysági rekordok felállítására terveztek. Egyébként ugyanazt a 87 kWh-s akkumulátort használja, mint a Renault Scenic E-Tech Electric.
A Filante Record 2025
a rekorddöntő tízórás menetet az akkumulátor 11 százalékos töltöttségével fejezte be,
ami a Renault szerint lehetővé tette volna, hogy még közel 130 kilométert tegyen meg több mint 100 km/h sebességgel. A kísérlet – amelyet a marokkói UTAC tesztlétesítményben végeztek – körülményei különösen fontosak voltak, mivel a cél az volt, hogy bemutassák az eredmény valós relevanciáját, és nem pedig az, hogy egyszerűen egy újabb elektromos autós távolságrekordot állítsanak fel.
„Ha az egyetlen célunk az lett volna, hogy a lehető legnagyobb távolságot tegyük meg két feltöltéssel, akkor még nagyobb akkumulátorral szerelhettük volna fel az autót, vagy átlagosan csak 30 km/h-val, öko üzemmódban vezethettük volna” – közölte a cég.
Különösen könnyű, alig 400 kg-ot nyom a karosszéria,
amit újfajta megoldások alkalmazásával sikerült elérni. Mindenhol olyan anyagot használnak, ami az ott szükséges igénybevételhez ideális, tehát vannak még acél alkatrészek is, de a legtöbb fém alkatrész 3D-nyomatással alumíniumból készült, a burkolatok karbonból. Utóbbi különlegessége, hogy épp csak ott van több réteg karbonszövet, ahol a számítógépes tervezés során megállapították, hogy arra szükség van.
Különleges az irányítás is, a mérnökök by-wire rendszert készítettek, ami nagyban megkönnyíti a vezetést.
A sofőr előtti irányítószarv és a kerekek között csak elektronikus kapcsolat van,
az elektronika a kerekek elfordítása mellett akár célzott fékbeavatkozással (ez lehet akár a hidraulikus fék vagy épp a villanymotor nyomatékának szabályozása) is tud forgatónyomatékot kelteni irányváltáshoz – a megcélzott bőven 300 km/feletti tempónál ez is elég lehet az egyenesben tartáshoz.
