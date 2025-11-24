autós videóautós hírBMW-gyárBMW iX3elektromos autók

Egy feltöltéssel elment Debrecenből Münchenbe a magyar elektromos BMW

Kiderült, hogy profi sofőrökkel a hivatalos hatótávolságánál is jóval messzebb tud menni az új iX3. A villanyautó a cívis várostól egészen a BMW főhadiszállásáig jutott.

2025. 11. 24. 13:41
Az új generációs, Neue Klasse modellcsaládba tartozó BMW iX3 az egyik legnagyobb hatótávú villanyautó manapság, mivel az 50 xDrive nevű kétmotoros változatánál 

805 km a hivatalos WLTP érték.

De a gyári mérnökök bebizonyították, hogy lehetséges még ennél is messzebbre menni vele egy töltéssel.

Nemrég az egyik első legyártott példányt a debreceni gyárból egészen Münchenig vezették töltés nélkül, ráadásul a kereken 1000 km-es távolság végén még 20 km hatótávolságot jelzett az elektronika, ami azt jelenti, hogy valószínűleg még kb. 30-40 km-t tudott volna menni. Persze előre, gondosan megtervezett útvonal és vezetés közben a minél kisebb áramfogyasztást szem előtt tartó sofőrök nélkül nem sikerülhetett volna a rendkívüli mutatvány.

Bár nem egy hétköznapi vezetésről volt szó, hanem egy kifejezetten a hatékonyságra optimalizált tesztútról, mégis elismerésre méltó, hogy a modern elektromos járművek milyen képességekkel rendelkeznek már hatótáv terén. Az utat megörökítő videóban a kulisszatitkokra is fény derül.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

