Egy feltöltéssel elment Debrecenből Münchenbe a magyar elektromos BMW

Az új generációs, Neue Klasse modellcsaládba tartozó BMW iX3 az egyik legnagyobb hatótávú villanyautó manapság, mivel az 50 xDrive nevű kétmotoros változatánál

805 km a hivatalos WLTP érték.

De a gyári mérnökök bebizonyították, hogy lehetséges még ennél is messzebbre menni vele egy töltéssel.

Nemrég az egyik első legyártott példányt a debreceni gyárból egészen Münchenig vezették töltés nélkül, ráadásul a kereken 1000 km-es távolság végén még 20 km hatótávolságot jelzett az elektronika, ami azt jelenti, hogy valószínűleg még kb. 30-40 km-t tudott volna menni. Persze előre, gondosan megtervezett útvonal és vezetés közben a minél kisebb áramfogyasztást szem előtt tartó sofőrök nélkül nem sikerülhetett volna a rendkívüli mutatvány.

Bár nem egy hétköznapi vezetésről volt szó, hanem egy kifejezetten a hatékonyságra optimalizált tesztútról, mégis elismerésre méltó, hogy a modern elektromos járművek milyen képességekkel rendelkeznek már hatótáv terén. Az utat megörökítő videóban a kulisszatitkokra is fény derül.