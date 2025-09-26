Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

A Debrecenben készülő BMW a legfejlettebb európai villanyautó

Az iX3 akár 805 kilométeres hatótávolsága és 400 kW-os töltése is új mércét állít fel, de a családi SUV-nak egyéb aduk is vannak a tarsolyában.

Gulyás Péter
2025. 09. 26. 13:41
A süllyesztett üvegfelületek és ajtókilincsek hozzájárulnak a modern megjelenéshez Forrás: BMW
Az iX3 nem csupán egy új BMW, hanem a két éven belül 40 tagúra bővülő Neue Klasse család első tagja, amely a dizájn, a technológia, a vezethetőség és a gyártási módszerek új korszakát jelenti a bajor gyártónál. A Neue Klasse sorozat sikere kulcsfontosságú a BMW jövője szempontjából, mivel 

ennek a modellcsaládnak a kifejlesztésére kb. 7600 milliárd forintnyi eurót költöttek el.

Elsőként a szeptember elején tartott müncheni autószalonon tekinthette meg a nagyközönség az iX3-ast, amelynek hipermodern, új építésű gyárát szeptember 26-án, pénteken nyitják meg hivatalosan Debrecen mellett. 

Hogy néz ki?

BMW iX3
Közvetlenül a padlólemezhez csavarozzák az akkucsomagot, ami növeli a szerkezeti merevséget, pénzt és súlyt takarít meg 
Fotó: BMW

Nemcsak technikájában, hanem dizájnjában is új irányt képvisel az iX3, ami az új orr-részről azonnal látható. A korábbi, hatalmas veséket keskenyebb, filigrán darabok váltották, amelyek a 60-as, 70-es évek cápaorrú BMW-ire emlékeztetnek, és krómdíszítés helyett világító keretet kaptak. A szélek felé keskenyedő LED-fényszórók szinte egybeolvadnak a mellettük lévő, fényes fekete betétekkel, a jó kilátás érdekében az oldalablakok alsó széle alacsonyabban van a szokásosnál. 

BMW iX3
30 százalékkal csökkent a jármű teljes életciklusra vetített szén-dioxid-lábnyom az első generációs iX3-hoz képest
Fotó: BMW

Az új SUV hossza 4782 mm, szélessége 1895 mm, magassága pedig 1635 mm, így pár mm-rel hosszabb a szintén elektromos Audi Q6 e-tronnál és Porsche Macannál, a szintén az idei Müncheni Autószalonon debütált nagy riválisnál, a Mercedes GLC-nél viszont 63 mm-rel rövidebb, a csomagtartója 50 literrel (520 l), az első frunkja pedig 69 literrel (58 l) kisebb. 

Öt másodpercen belül százon

BMW iX3
Az intelligens töltőfedél MI-t használva felismeri a vezető szándékát, és automatikusan nyitja-zárja magát
Fotó: BMW

Az új iX3 az első BMW, amely a márka új, hatodik generációs elektromos platformját használja, amely állítólag „kvantumugrást” jelent technológia terén a korábbiakhoz képest. Főleg azért, mert a 800 voltos elektromos architektúrával rendelkezik, ami miatt akár 400 kW-os töltési sebességet is képes kezelni – ez elméletileg azt jelenti, hogy 

10 perc alatt 372 km-nyi hatótávot lehet vételezni

megfelelően gyors töltőoszlopról, bár a BMW is elismeri, hogy ez az extrém töltési sebesség csak pár percig tartható. 

Váltóáramú töltővel 11 kW az elérhető maximum, de felárért 22 kW-os fedélzeti AC töltő is rendelhető, ami hazánk töltő-infrastruktúráját ismerve jó befektetés lehet. Végre kétirányú töltésre (V2L, V2G, V2H) is lehetőség nyílik, ami az elektromos Hyundai/Kia modelleknél már rég elérhető, de a BMW-nél újdonságnak számít.

Az új hajtástechnológia 40 százalékkal csökkenti az energiaveszteséget, 10 százalékkal a tömeget és 20 százalékkal a gyártási költséget
Fotó: BMW

Kezdetben az új iX3 csak 50 xDrive változatban lesz elérhető egy új, 108.7 kWh-s nikkel-mangán-kobalt (NMC) akkumulátorral. Ez hengeres cellákat használ, amelyek 20 százalékkal nagyobb energiasűrűségűek és 50 százalékkal olcsóbban gyárthatók, mint a korábbi akkucsomagokban található, négyzet alakú cellákból álló modulok. Az összkerékhajtást biztosító két villanymotor együtt legfeljebb 

469 lóerőt és 645 Nm nyomatékot képes leadni,

ami elég ahhoz, hogy a 2,3 tonnás autó 0–100 km/h-ra 4,9 másodperc alatt gyorsuljon, és akár 210 km/h-val száguldjon.

Ezért nagy a hatótáv

BMW iX3
Az üresen 2285 kilós iX3 50 xDrive terhelhetősége 540 kg, és akár 2 tonnás utánfutót is vontathat
Fotó: BMW

Az 50 xDrive változattól függően 678-805 kilométert tud megtenni egy töltéssel (WLTP kombinált ciklus), amivel a legnagyobb hatótávolságú elektromos autónak számít ma Európában, megverve a 792 km-re képes új Mercedes CLA-t is. Persze a 805 km-t várhatóan nem lesz könnyű megközelíteni, de 

a BMW szerint autópályán is 600 km-rel lehet számolni.

Jövőre az iX3 hatótávolsága várhatóan tovább fog növekedni, amikor megjelenik a 326 lóerős, egymotoros, hátsókerék-meghajtású belépő változata.

BMW iX3
2026 tavaszán a kínai piachoz igazított iX3 gyártása is megindul az ázsiai ország senjangi üzemében
Fotó: BMW

A hatékony energiafelhasználást az áramvonalas karosszéria is segíti: a 0,24-es légellenállási együttható a legkisebb a szegmensben, az iX3 ráadásul egyedi gumikkal is rendelkezik, amelyek 12 százalékkal csökkentik a gördülési ellenállást, 40 kilométernyi extra hatótávolságot biztosítva egy normál abroncshoz képest. De 

nemcsak a hatékonyság, hanem a vezetési élmény is prioritást élvezett a fejlesztéskor:

egy új számítógépes hálózat (az „Öröm Szíve”) fog össze és vezérel mindent – a kormányzástól az adaptív lengéscsillapításon át a villanymotorokig – az autóban, ami a menetdinamikára közvetlen hatással van. A vezetési élményt a „HypersonX” hangzásvilág is kiegészíti szintetikus vezetési hangokkal, hangeffektekkel és jelzésekkel. Légrugó extraként sincs, mint ahogy kétfokozatú sebességváltó sem, ellentétben a Mercedes GLC-vel.

Belső tér

BMW iX3
A műszerfali kijelző már a szélvédő teljes alsó sávját elfoglalja
Fotó: BMW

Szokatlan lépésként a BMW az iX3 első üléseit közvetlenül az akkumulátorcsomaghoz csavarozza, ami alacsonyabb karosszériát tett lehetővé, ezzel is javítva az aerodinamikát. A minimalista külső dizájnhoz passzol az utastér: a letisztult műszerfal középpontjában egy 17,9 colos infotainment kijelző áll, amelyről az autó legtöbb funkciója elérhető. Ez az érintőképernyő már a BMW legújabb fedélzeti szoftverét, az X-et futtatja, amelyre akár 60 applikáció is letölthető a Spotify-tól a Youtube-on át a Zoomig. 

Fontos újdonság az alapáras Panoramic Vision, amely tulajdonképpen egy hatalmas, 43,3 colos head-up kijelző.

A szélvédő teljes szélességében alul, közvetlenül a vezető szemvonala alatt fut, és minden fontos adatokat megjelenít a jármű sebességétől a töltöttségi szintjéig. Feláras viszont a 3D-s HUD, amely a navigációs rendszer információit és az automatizált vezetési jelzéseket is térbeli mélységgel, „az útra rajzolva” képes megjeleníteni a szélvédőn, a Panoramic Vision fölötti részen. Alapáron jár a 2-es szintű önvezetés, a városi vezetőasszisztens új funkciói közé tartozik a közlekedési lámpák felismerése: az iX3 piros jelzésre automatikusan megáll, majd zöldre újra elindul.

BMW iX3
Szokatlan formájú a négyküllős kormány
Fotó: BMW

Szerencsére azért maradtak fizikai kezelőszervek (ablaktörlő, irányjelzők, külső tükrök, hangerő, menetirány-választó, rögzítőfék, vészvillogó, hátsó ablakfűtés és jégtelenítés) is, amelyek ott vannak, ahol keresnénk őket. A többi funkció érintéssel, hangvezérléssel vagy a multifunkciós, haptikus gombokkal ellátott szögletes kormányon keresztül érhető el.

Mennyibe kerül?

BMW iX3
Normál közlekedésnél a fékezések 98 százaléka kizárólag visszatáplálással, fékek koptatása nélkül történik
Fotó: BMW

A BMW iX3 50 xDrive 

magyarországi alapára 27,75 millió forint,

az első példányokat csak jövő tavasszal vehetik át a vásárlók, de a próbagyártás már idén ősszel elindul a debreceni gyárban. Egy alap (fehér) és ötféle metál fényezéssel lesz elérhető a SUV, melynek alapfelszereltségébe beletartozik a kétzónás automata klíma, a vezetőülés és az első utasülés elektromos állítása és fűthetősége, az automata csomagtérajtó-működtetés, a riasztó, a vezeték nélküli töltés és a 20 colos könnyűfém felniszett. Felárat kell viszont fizetni a 21-22 colos kerekekért, a háromzónás klímáért, az adaptív fényszórókért, a világító vesékért, a 13 hangszórós Harman Kardon hifiért, a kormányfűtésért, a bőrbelsőért, az M sportcsomagért és a panoráma üvegtetőért.

