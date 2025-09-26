A Debrecenben készülő BMW a legfejlettebb európai villanyautó

Az iX3 nem csupán egy új BMW, hanem a két éven belül 40 tagúra bővülő Neue Klasse család első tagja, amely a dizájn, a technológia, a vezethetőség és a gyártási módszerek új korszakát jelenti a bajor gyártónál. A Neue Klasse sorozat sikere kulcsfontosságú a BMW jövője szempontjából, mivel

ennek a modellcsaládnak a kifejlesztésére kb. 7600 milliárd forintnyi eurót költöttek el.

Elsőként a szeptember elején tartott müncheni autószalonon tekinthette meg a nagyközönség az iX3-ast, amelynek hipermodern, új építésű gyárát szeptember 26-án, pénteken nyitják meg hivatalosan Debrecen mellett.

Hogy néz ki?

Közvetlenül a padlólemezhez csavarozzák az akkucsomagot, ami növeli a szerkezeti merevséget, pénzt és súlyt takarít meg

Fotó: BMW

Nemcsak technikájában, hanem dizájnjában is új irányt képvisel az iX3, ami az új orr-részről azonnal látható. A korábbi, hatalmas veséket keskenyebb, filigrán darabok váltották, amelyek a 60-as, 70-es évek cápaorrú BMW-ire emlékeztetnek, és krómdíszítés helyett világító keretet kaptak. A szélek felé keskenyedő LED-fényszórók szinte egybeolvadnak a mellettük lévő, fényes fekete betétekkel, a jó kilátás érdekében az oldalablakok alsó széle alacsonyabban van a szokásosnál.

30 százalékkal csökkent a jármű teljes életciklusra vetített szén-dioxid-lábnyom az első generációs iX3-hoz képest

Fotó: BMW

Az új SUV hossza 4782 mm, szélessége 1895 mm, magassága pedig 1635 mm, így pár mm-rel hosszabb a szintén elektromos Audi Q6 e-tronnál és Porsche Macannál, a szintén az idei Müncheni Autószalonon debütált nagy riválisnál, a Mercedes GLC-nél viszont 63 mm-rel rövidebb, a csomagtartója 50 literrel (520 l), az első frunkja pedig 69 literrel (58 l) kisebb.

Öt másodpercen belül százon

Az intelligens töltőfedél MI-t használva felismeri a vezető szándékát, és automatikusan nyitja-zárja magát

Fotó: BMW

Az új iX3 az első BMW, amely a márka új, hatodik generációs elektromos platformját használja, amely állítólag „kvantumugrást” jelent technológia terén a korábbiakhoz képest. Főleg azért, mert a 800 voltos elektromos architektúrával rendelkezik, ami miatt akár 400 kW-os töltési sebességet is képes kezelni – ez elméletileg azt jelenti, hogy

10 perc alatt 372 km-nyi hatótávot lehet vételezni

megfelelően gyors töltőoszlopról, bár a BMW is elismeri, hogy ez az extrém töltési sebesség csak pár percig tartható.

Váltóáramú töltővel 11 kW az elérhető maximum, de felárért 22 kW-os fedélzeti AC töltő is rendelhető, ami hazánk töltő-infrastruktúráját ismerve jó befektetés lehet. Végre kétirányú töltésre (V2L, V2G, V2H) is lehetőség nyílik, ami az elektromos Hyundai/Kia modelleknél már rég elérhető, de a BMW-nél újdonságnak számít.