Hatalmas nap lesz a mai a hazai autógyártás történetében

A mai napon hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, ahol hamarosan az első Neue Klasse modell, az iX3 elektromos SUV is legördül a futószalagról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 7:07
Illusztráció Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP
Szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre nagyobb lendületet adnak a magyar gazdaságnak.
A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. 

A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint ezer főt foglalkoztat.

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatók.

A munkavállalók számára pedig korszerű étterem és egészségügyi központ is rendelkezésre áll.

A német autógyártó számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az ötvenhektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.

Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.

A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő-üzemébe kerülnek.

Az átadón Orbán Viktor is részt vesz, mivel a kormány számára a BMW debreceni gyára a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

További részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók, illetve lapunk is élőben is tudósít az átadásról.

 

