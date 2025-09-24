Európa kistigrise kezéről csaptuk le a BMW gyárat

Hivatalosan is megkezdi termelését a debreceni BMW-gyár pénteken. A bajor autógyártó a Neue Klasse néven új teljesen elektromos meghajtású autóit fogja gyártani hazánkban. A német autóipart jelenleg az ág is húzza, így túlzás nélkül állítható, a BMW vezetésének minden reménye az új modellben van.

Vajon mi vezetett oda, hogy a BMW Magyarországot választotta Szlovákia helyett? ( Fotó: AFP)

Legyőztük Szlovákiát a BMW beruházásáért folytatott harcban

Itthon is sokat várnak a BMW gyárindítástól, hiszen a kormány évek óta hatalmas energiákat mozgatott meg a hazai autóipar technológiai átállítására, ami egyáltalán nem zökkenőmentes, hiszen 2024 eleje óta folyamatosan esik a termelési színvonal a magyar gazdaság korábban húzóágazatának számító jármű- és akkugyártás területén.

Mindez egyenes következménye a német gazdasági modell megroppanásának, az elektromos átállás akadozásának, a kínai autóipar elképesztő felívelésének, valamint az értelmetlen brüsszeli adminisztratív szabályoknak. Ugyanakkor még tény, hogy az átmenet éveit élte Európa-szerte az autóipar. Kérdés, hogy a fentiek inkább strukturális problémák vagy csak ciklikus eredetűek. Ugyanis, ha az utóbbin túllendül az ágazat, akkor a magyar gazdaság szinte biztosan profitálni fog az erősödő konjunktúrából és könnyen lehet az új világgazdasági korszak nyertese.

Nem árt azonban felidézni, hogy hét évvel ezelőtt Magyarország Szlovákiával szemben kerekedett felül a BMW beruházásáért folytatott harcban. Ez azért is volt meglepő, mert Szlovákia a 2000-es években még Európa kistigrisének számított. A Dzurinda-féle reformoknak köszönhetően a régió legversenyképesebb gazdaságával és adórendszerével rendelkezett, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy négy autógyártó vállalat is – a Kia, Stellantis, a Volkswagen és a Land Rover – északi szomszédunkat választotta. A szlovák gazdaság fejlődése páratlan volt ebben az időben, aztán a 2010-es évekre valami megváltozott, északi szomszédunk folyamatosan adta fel versenyképessége fundamentumait.

