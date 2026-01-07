Itt a friss felmérés: a magyarok a nemzeti tulajdont preferálják az idegen érdekű tőke helyett

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából reprezentatív közvélemény-kutatás készült annak kiderítésére, hogy a magyar lakosság miként vélekedik a legmeghatározóbb szektorokat tekintve a hazai többségi tulajdon szükségességéről és Magyarország ellenálló képességében betöltött szerepéről. Kiderült:

a magyarok szerint alapvetően nincs helye idegen többségi tulajdonnak a kulcságazatokban.

Stratégiai kiszolgáltatottságot teremtő külföldi erők

A stratégiai szektorok a magyar lakosság számára az alapvető infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosítják. E területeken a külföldi többségi tulajdon lehetővé teheti idegen érdekcsoportoknak, hogy meghatározó befolyást gyakoroljanak az ország működésére, ami a hazai gazdaság érdekeivel ellentétes döntésekhez, illetve Magyarország kiszolgáltatottságának fokozódásához vezethet – írta a kutatáshoz kapcsolódó jelentésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Kiemelték: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a külföldi befolyásolás egyik leggyakoribb csatornájaként a gazdasági kényszer megteremtését azonosította. Ennek révén külföldi erők burkoltan kedvezőtlen hatást fejtenek ki a célba vett országra úgy, hogy idegen szereplők – közvetlen beruházások révén – erős függőségi viszonyt alakítanak ki a stratégiai szektorokban, az állami vállalatokban és a kritikus infrastruktúra üzemeltetésében.

A magyarok tisztán látnak

A kutatás rámutat, hogy a magyarok reálisan mérik fel a stratégiai ágazatok tulajdonosi viszonyainak jelentőségét, és a külföldi helyett egyértelműen a hazai többségi tulajdont tartják előnyösnek.

A megkérdezettek elsöprő többsége úgy látja, hogy magyar többségi tulajdonra lenne szükség

az élelmiszeriparban (85 százalék),

a kiskereskedelemben (81 százalék),

az energiaszektorban (80 százalék),

az építőiparban (78 százalék)

a pénzügyi szektorban (70 százalék).

A válaszadók szintén magas arányban tartanák hazai kézben

a hadiipart (68 százalék),

a légiforgalmi szektort (65 százalék),

a telekommunikációs ágazatot (64 százalék),

illetve a médiát (61 százalék).

El kell kerülni a sebezhetőséget

Alapvető, hogy az emberek mindennapi életét leginkább meghatározó szektorokban ne külföldi politikai–gazdasági érdekcsoportok szempontjai érvényesüljenek, hanem a lakosság szükségletei határozzák meg a létfontosságú rendszerek üzemeltetését – szögezik le a jelentésben. Hozzáteszik, hogy a közvélemény szemében a szóban forgó iparágak hazai kézben tartása jelenti a szuverenitás megőrzésének egyik alapját: a külföldi többségi tulajdon kiszolgáltatottá teszi Magyarországot és rontja az ellenálló képességét. Ennek megfelelően a felmérésben részt vevők 72 százaléka úgy gondolja, hogy erősíti az ország ellenálló képességét a hazai többségi tulajdon a stratégiai ágazatokban, és csak kevesebb mint 21 százalékuk nem gondolja így.