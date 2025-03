Hatótáv-király a Mercedes-Benz CLA villanyautó

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Szokatlanul hosszú bevezető kampány előzte meg a Mercedes-Benz CLA harmadik generációjának bemutatóját, már októberben megvolt az álcázott prototípus első hivatalos jelenése, nem sokkal később a cégvezető Ola Källenius is részese lett a kampánynak, majd Guinness-világrekordot is beállítottak az álcázott prototípussal. Aztán az új technikát részletezték, mielőtt újra az álcázott prototípusok kerültek előtérbe. Most hivatalosan is bemutatkozott a négyajtós kupé új generációja, amely az első két generációval ellentétben már nem Kecskeméten készül, hanem a konszern rastatti és pekingi gyárában; Magyarországon a belépő modellsorozat még be sem mutatott tagjait készítik a jövőben.

A lehető legalacsonyabb légellenállás határozza meg a formát (a legalacsonyabb légellenállási tényező Cw 0,21), profilból nézve a tető folyamatos ívvel tart a csomagtérfedél pereméig. Finoman kidolgozott részletek teszik különlegessé a megjelenést, a csillagmintás fényszórótól (alapesetben krómbetét, a Multibeam LED esetén világítótest) kezdve a süllyesztett kilincseken és az oldalablakok króm keretén át a szintén csillagmintás hátsó lámpáig.

Ehhez hozzájön a villanyautó változatnál a hűtőrács helyén található panel, amelyen 142 darab apró világító csillagot helyeztek el,

illetve maga a középső nagy csillag is világít – az USA-ban, Kanadában, Kínában és a Közel-Keleten a teljes márkajelzés világít, Európában és a világ többi részén a gyűrű sötét marad, Dél-Koreában és Tajvanon egyáltalán nem világít a márkajelzés. A karosszéria minden irányban túlnő az elődön, a hossz 35, a szélesség 25, a magasság 29 mm-t gyarapodott, a tengelytávolságot 61 mm-rel nyújtották meg. Szériában adják az üvegtetőt (UV- és hővédő bevonat is van, így nincs szükség fizikai árnyékolóra), papíron így elöl 16, hátul 28 mm-rel nőtt a fejtér mérete, de a padló alá beépített akkumulátor miatt az elődhöz képest mindenképpen csökken az utastér teljes magassága.

Radikálisan átalakult a beltér, ahol már nem a formával, hanem a digitális tudással nyújtanak prémiumélményt, ennek megfelelően a műszerfal is egy nagy méretű panelre redukálódott. A kormány mögött egy 10,25 colos képátlójú monitor tájékoztat, középen 14 colos képátlójú érintőképernyőt találunk, opciós az anyósülés előtti csillagmintás betét helyére kerülő 14 colos érintőképernyő. Szintén feláras a fel-a-fejjel kijelző, ami egy 12,2 colos virtuális kijelzőt jelent. Oldalt kerek, középen alul elhelyezett szellőzőnyílásokat használnak, utóbbi alatt találunk mutatóba néhány fizikai kapcsolót. A beszédvezérlés úttörőjénél az MB.OS operációs rendszer bevezetésével a mesterséges intelligencia is segíti az autóval történő kommunikációt – ez a funkció magyar nyelven továbbra sem érhető el. Opciós az indukciós telefontöltő, az alsó tárolónál találjuk a 100W teljesítményű USB-C töltőket (ezekből hátra is jut 2 darab). A márka legújabb modelljeiből ismerős a duplázott küllőkkel és érintésérzékeny kapcsolókkal telezsúfolt kormánykerék, amelynél a kezelés könnyítése érdekében redukálták az elérhető funkciókat.

Komfort- vagy sportüléseket találunk az első sorban, elérhetőek környezetbarát kárpitok is, a padlószőnyeg minden esetben száz százalékban újrahasznosított forrásból származó Econyl-szövet. Kifejezetten az új CLA számára keverték ki az Aquamint és Klarblau metál színeket, az utastérben a Beechbrown színű bárkárpit teszi egyedivé a hangulatot. AMG Line megjelenésnél rendhagyó kárpitokat kínálnak, ahol megfordították a kontrasztos anyagokat, illetve egy zöld kontrasztos fekete bőr belső is elérhető.

Az első ülések közötti konzol felső részének kiválasztásával lehet egyedivé tenni a belsőt, ez lehet nyílt pórusú fa, szálhúzott alumínium, vagy épp az autóiparban egyedülálló módon papír is.

Utóbbi cellulózból és kenderszálakból készül, és különösen strapabíró burkolat. Aztán ott a hangulatvilágítás, ami 64 színnel és 10 színvilággal, 3 zónában 20 fokozatban állítható fényességgel teszi igazán személyre szabottá a belsőt. Vájt fülűeknek ott a 16 hangszórós Burmester 3D hifi, amely Dolby Atmos technológiával képes alkalmazkodni a különféle zenei stílusokhoz, akár a nyolcvanas évek szintetizátor-hangsúlyos zenéihez is. A villanyautónál a csomagtér térfogata 405 literre csökkent, de ehhez hozzájön az első csomagtér, amelynek 101 liter a térfogata (előbbit VDA-módszerrel, utóbbit víztérfogat alapján mérték), és a töltőkábel(ek)nél jóval többet képes befogadni.

Első körben akkumulátoros-elektromos hajtással kezdik gyártani a Mercedes-Benz CLA-osztályt, 85 kWh kapacitású akkumulátorral, hátsó- vagy összkerékhajtással, az év vége felé bővítik a választékot 58 kWh kapacitású akkumulátorral, a 3 hajtómotoros, 500+ lóerős AMG változatra 2026-ig kell várnunk. 800 voltos nagyfeszültségű rendszerre váltottak, ami már 320 kW-os villámtöltést tesz lehetővé, értsd megfelelő teljesítményű töltőoszlopon 10 perc alatt nagyjából 300 kilométernyi energiát lehet vételezni. A fedélzeti töltő 11 kW teljesítményű, és „elő van készítve a kétirányú töltésre”, ami várhatóan később, távoli frissítéssel elérhető funkció lesz. A 85 kWh kapacitású akkumulátor anódjánál szilíciumoxidot kevernek a grafithoz, aminek köszönhetően 20 százalékkal tudták növelni az energiasűrűséget, ami már 680 Wh/l, az 58 kWh kapacitású LFP-akkumulátornál ez 450 Wh/l. Széria a több forrásból dolgozó hőszivattyú, ami az akkumulátor előkondicionálását is végzi villámtöltéshez. Az akkumulátorra 8 év/160 000 km garanciát vállalnak 70 százalékos kapacitásig.

A hátsó tengelyen lévő fő hajtás 2 fokozatú (11:1 és 5:1 áttétel) váltón keresztül hajt, az első hajtómotor kuplunggal választható le a kerekekről, és lényegében minden lassítást fékenergia-visszatermeléssel is végre tud hajtani a CLA, amely akár 200 kW teljesítménnyel tud energiát visszanyerni. Az előválasztókarral tudja szabályozni a vezető a fékenergia-visszatermelést 4 fokozatban, alap az Auto fokozat, de választható zéró, normál (1 m/s2 lassulás) és erős (3 m/s2 lassulás) fékenergia-visszatermelés.

Auto fokozatban a nagyobb kereszteződésekhez vagy körforgalmakhoz közeledve, illetve torlódás esetén magától lassít az autó akár megállásig.

A CLA 250+ EQ Technology 272 LE/335 Nm teljesítményű hajtómotort kap, a 0-100 km/óra sprint 6,7 másodpercig tart, a szabványos hatótávolság 694-792 km. A CLA 350 4MATIC EQ Technology 354 LE/515 Nm rendszerteljesítményű 2 hajtómotoros összkerékhajtást kap, itt 4,9 másodperc a sprint, a szabványos hatótávolság 672-771 km. A gyár ígérete szerint autópályán nem romlik olyan nagy mértékben a hatótávolság, mint a többi villanyautónál, mintegy 100 km-es veszteséggel lehet ott számolni.

Év végétől lesz elérhető a hibrid hajtás, amely az 1,5-ös, Miller-ciklus alapján működő benzinmotort kombinálja a 8 fokozatú duplakuplungos váltóba épített 48 voltos villanymotorral, utóbbi városi tempónál önmagában is képes az autó mozgatására, amíg az 1,3 kWh kapacitású akkumulátor bírja szusszal. Dízeles fogyasztást ígérnek, de pontos számokat csak később, a hivatalos vizsgálatok lezárta után közölnek majd a benzinmotoros változatról, ami első (136 vagy 163 LE) és összkerékhajtással (190 LE) is elérhető lesz. A 3. generációs Mercedes-Benz CLA esetén teljesítményarányosan egy árban lesznek a benzines- és villanyautók annak köszönhetően, hogy az akkumulátor gyártási költségét 30 százalékkal tudták csökkenteni.