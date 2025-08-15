Ön, ostoba tulok, eddig nem tudta, hogy a mi Európánk 1150 és 1850 között, hétszáz gyönyörű esztendőn keresztül valójában az iszlámnak és a Koránnak köszönhette a legtöbbet. Az európai kultúra, civilizáció, szellemi hagyaték vastag és megkerülhetetlen részét képezi az iszlám és a Korán.

Ennek a remek újmúltnak megírását finanszírozza most Brüsszel, csekély tízmillió euróval.

Ha kérhetem, feltétlenül kérdezzék meg a témában I. Ulászlót, Hunyadi Jánost, II. Lajost, Zrínyit, Szondit, Dobót, a végvári vitézeket, esetleg még Savoyai Jenőt, ők sok hasznos adalékkal fognak szolgálni a hiánypótló munkához.

Aztán majd ha kész, tessék szólni, nagyon szeretnénk elolvasni!

Az a helyzet, hogy tényleg közel az idő, amikor ezeket el kell majd takarítani. Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

Íme, a beszámoló: Brüsszel újraírná a történelmet