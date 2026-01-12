Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

donald tuskkormánylengyelországorbán viktor

Politikai menedékjogot kapott Magyarországon a volt lengyel igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész

Politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere és legfőbb ügyésze – közölte hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje.

Forrás: MTI2026. 01. 12. 10:33
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter (Fotó: AFP)
Lewandowski az X-en hozta nyilvánosságra, hogy a politikai menedékjogot a magyar kormány ítélte meg Ziobrónak azokkal a lengyel ügyészségi eljárásokkal kapcsolatban, „melyek a politikai megtorlás politikailag motivált jegyeit viselik magukon”.

Zbigniew Ziobro szerint politikai üldöztetés folyik Lengyelországban (Fotó: AFP)
Maga Ziobro azt közölte az X-en, hogy nemzetközi védelemért folyamodott felesége számára. 

Úgy döntöttem, nem fogom megengedni, hogy a gyermekeim az anyjuk gondoskodása nélkül maradjanak, és hogy a feleségem – helyettem – Donald Tusk (miniszterelnök) beteges bosszúvágyának áldozatává váljon

– írta. 
A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak. Az ügyészség 26 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja. Tavaly november 7-én a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult elfogásához és letartóztatásához. 
Zbigniew Ziobro köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek a politikai menedékjog biztosításáért. 

Úgy döntöttem, hogy külföldön maradok, amíg Lengyelországban nem állítják helyre a jogállamiság valódi biztosítékait

– írta az X-en. Hozzáfűzte, hogy „felveszi a harcot a politikai banditizmussal és jogtalansággal”, és „ellenáll a Lengyelországban kibontakozó diktatúrának”. 
„Teszem ezt azoknak az alapelveknek a nevében, amelyek mindig is vezéreltek, és amelyek miatt most Donald Tusk és köre személyes bosszújának céltáblája lettem. Azért váltam az üldözésük és az ellenem folyó hajszájuk tárgyává, mert legfőbb ügyészként számos vizsgálatot indítottam a korrupciójuk és tolvajlásaik ügyében” – írta.
