Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

gyilkosságFővárosi Főügyészségbíróság

Nem bírta az otthoni terrort, megölte anyját a nyugdíjas óvónő

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal az 59 éves nővel szemben, aki a vád szerint erősen felindult állapotban kioltotta édesanyja életét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 10:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész arra a nőre, aki megölte édesanyját. A Fővárosi Főügyészség azt közölte: a vádlott a szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban. A nyugdíjazása előtt óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte. A nő és édesanyja, a későbbi sértett kapcsolata évtizedek óta konfliktusokkal terhelt volt: 

a nő felnövése után sem tudott önállósodni, édesanyja irányító szerepet töltött be élete minden területe felett; elvárta, hogy lánya munka után rögtön hazamenjen, munkahelyi kirándulásaira is elkísérte, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A vádlott az évek során nem szállt vitába édesanyjával, akivel édesapja elhunyta után kettesben élt. Amikor a vádlott maga is nyugdíjas lett, már visszaszólt a sértettnek, egyre gyakoribbak lettek a veszekedéseik, ezeket az összezártság és az anyagi természetű nehézségek fokozták, az anya gyakran becsmérelte lányát.

Mint írták, 2024. december 31-én a sértett délelőttől kezdve feszülten kritizálta a vádlottat, aki kora délutánra felfokozott érzelmi-indulati állapotba került.

Amikor a sértett sütés közben is veszekedni kezdett vele, a keze ügyében levő sodrófával az édesanyjára támadt, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét. 

A vádlott maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a nőt végrehajtandó börtönbüntetésre. 

Borítókép: Illusztráció (Pexels.hu)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu