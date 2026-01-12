Nem bírta az otthoni terrort, megölte anyját a nyugdíjas óvónő

Végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyész arra a nőre, aki megölte édesanyját. A Fővárosi Főügyészség azt közölte: a vádlott a szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban. A nyugdíjazása előtt óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte. A nő és édesanyja, a későbbi sértett kapcsolata évtizedek óta konfliktusokkal terhelt volt:

a nő felnövése után sem tudott önállósodni, édesanyja irányító szerepet töltött be élete minden területe felett; elvárta, hogy lánya munka után rögtön hazamenjen, munkahelyi kirándulásaira is elkísérte, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A vádlott az évek során nem szállt vitába édesanyjával, akivel édesapja elhunyta után kettesben élt. Amikor a vádlott maga is nyugdíjas lett, már visszaszólt a sértettnek, egyre gyakoribbak lettek a veszekedéseik, ezeket az összezártság és az anyagi természetű nehézségek fokozták, az anya gyakran becsmérelte lányát.

Mint írták, 2024. december 31-én a sértett délelőttől kezdve feszülten kritizálta a vádlottat, aki kora délutánra felfokozott érzelmi-indulati állapotba került.

Amikor a sértett sütés közben is veszekedni kezdett vele, a keze ügyében levő sodrófával az édesanyjára támadt, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét.

A vádlott maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a nőt végrehajtandó börtönbüntetésre.