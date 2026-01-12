BKK-buszjárat tarolta le az autó elejét Csepelen + videó

A Bpiautósok által közzé tett felvételen az látszik, ahogy egy Toyota a STOP tábla és a sárga villogó jelzés ellenére is behajt a kereszteződésbe, közvetlenül egy érkező BKK busz elé.

Az ütközést már nem lehetett elkerülni: a busz gyakorlatilag letarolta a személyautó elejét.

Az eset 2026. január 10-én történt a Kölcsey utca és az Erdősor utca kereszteződésében. A videó alapján egyértelmű, hogy az autósnak kötelező lett volna megállnia, ennek ellenére fékezés nélkül gurult be a kereszteződésbe. Nem tudni, hogy a buszon utazók közül megsérült-e valaki. Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, mennyire veszélyes a figyelmetlenség még alacsonyabb sebességnél is. Egy több tonnás busz nem tud egyik pillanatról a másikra megállni, még akkor sem, ha a sofőr időben reagál.