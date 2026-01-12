Rendkívüli

lakatos márkábrahám róbertpedofíliabotrány

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Továbbra is börtönben marad az a férfi, akit a sajtóban Lakatos Márk botrányával hoztak összefüggésbe – tudta meg a Magyar Nemzet. V. Ferencet külföldön fogták el tavaly decemberben, majd Magyarországra hozták. A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.

2026. 01. 12. 11:09
Lakatos Márk Fotó: YouTube / Frizbi TV
Január végéig biztosan börtönben marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel. A letartóztatása ügyében hozott határozat ugyanis a közelmúltban végleges lett, miután a másodfokú bíróság is egyetértett az elsőfokú döntéssel.

Hollandiában kapták el 

Tavaly decemberben írtuk meg, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. V. Ferenc neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe. Ebben az ügyben korábban egy másik gyanúsítottat is kihallgattak, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával. Ő már szabadlábon védekezik.

A Lakatos-botrány

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat

A Lakatos Márk-botrány kerítője lehet az egyik gyanúsított

Információink szerint az egyik meggyanúsított férfi (O. P.) az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. O. P., illetve a nemrég Hollandiában elkapott, majd letartóztatott V. Ferenc egyelőre nem ezzel, hanem más sértettek miatt lett meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz

