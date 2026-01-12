A Klubrádióban is arról beszéltek az elemzők, hogy nőtt a Fidesz magszavazótábora

A Fidesz magszavazói rétege stabil, még erősödött is 2022 óta, mert aki eddig a kormányzó párt mellett maradt, nem is fog máshoz csapódni az áprilisi választásokig – hangzott el a Klubrádió Másrészről című műsorában a napokban. A kormánypárti elhajlással nehezen vádolható vendégek, Szabó Andrea, a TKI Ifjúságkutató Intézet igazgatója és Tóth Szilárd János, az ELTE Társadalomtudományi Karának kutatója azt elemezték, hogy milyen kilátásokkal futnak neki a pártok a tavaszi választásoknak, és mit mutatnak az elemzések az emberek várakozásairól, valamint a pártszimpátiák alakulásáról.

– Az a helyzet, hogy a Fidesz magszavazói tábora nem csökkent, hanem nőtt. Tehát a 2022-ben lévő magszavazói réteg az kisebb arányú volt értelemszerűen – hiszen ott voltak peremszavazók –, mint most. Most jóval nagyobb a magszavazói réteg, mert egyszerűen megszilárdult a Fidesz szavazótábora ezalatt a négy év alatt, azért, mert akik ott maradtak, azok már megrendíthetetlen szavazókká váltak – fejtette ki Szabó Andrea.

A szakértő beszélt arról is, hogy szerinte Magyar Péter ideálja az 1998 és 2002 közötti Fidesz: jobboldali, polgári, konzervatív. Ugyanakkor igyekszik széles néppártot építeni, amely baloldali és liberális elemeket is integrál. Kifejtette: „Tehát, hogy miután ez a minta, ezért ő nem tud más lenni, mint jobboldali. Ennek ellenére azért érződik, hogy megpróbálja a közpolitikáját is egy szélesebb ideológiai sávba nyitni, tehát bizonyos liberális, bizonyos baloldali elemeket is átvenni.”

A műsorban azt a kérdést is felvetették, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe azok az ellenzéki választók, akik nem elkötelezettek a Tisza Párt iránt. Szabó Andrea erről úgy vélekedett: „Nem az ideológia a fontos, nem az értékvilág fontos, van-e bizonyos megfelelés a Magyar Péter értékvilága és az enyém között. Van, akkor innentől kezdve legyen a racionális választás. Tehát, hogy írjon felül minden szempontot az, hogy le kell váltani a Fideszt. Jelzem azonban, hogy ez már 2022-ben is így volt, továbbá 2018-ban is így volt, és sem 2018-ban, sem 2022-ben nem hozott áttörést.” A műsorvezető kérésére, hogy mi volt az ellenzék kudarcának oka, a szakember úgy válaszolt: akkor egyszerűen többen voltak a Fidesz oldalán.