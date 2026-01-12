Orbán Viktor a Harcosok Klubjának: Nem hibázhatunk!

A Harcosok Klubjában tett közzé új üzenetet Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a választás tétjére és a Brüsszel szolgálatában álló Tisza Párt hazugságaira is felhívta a figyelmet.
„Hahó, Harcosok! Nem hibázhatunk! – indította bejegyzését a kormányfő.
Orbán Viktor a háború kérdését a migrációhoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy egy rossz döntésnek beláthatatlan következményei lehetnek:
„A háború pont olyan, mint a migráció. Ha egyszer rosszul döntesz, soha többet nem tudod kijavítani. Csak egy jó válasz van: ki kell maradnunk belőle. Erre csak a Fidesz képes”
– írta.
A miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, emlékeztetve arra, hogy a brüsszeli döntésekben rendre a háborúpárti álláspontot támogatja.
A Tisza hazudik, de ez nem újdonság. Minden brüsszeli háborúpárti döntést megszavaztak, ott vannak a jegyzőkönyvek, bárki megnézheti.
Hozzátette, hogy ugyanez igaz a migrációs kérdésekre is:
„A migrációs paktummal ugyanez a helyzet. Még Magyarország megbüntetését is támogatták… Ez a brüsszeli út” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint az ellenzék ideges reakciói mögött az áll, hogy egyre több minden derül ki róluk.
– A tiszások nyilatkozatairól a régi bölcsesség jut eszembe: az kiabál, akinek a háza ég. Minden nap lebuknak, kiderül az igazság. Ezt nehezen viselik. Már a vereséget magyarázzák
– fogalmazott a kormányfő.
A miniszterelnök jelezte, hogy a kormány dolgozik, az egyeztetések folyamatosak: „Ma megbeszélések egymás után, jön Lázár, Szijjártó, Gulyás és a többiek.”
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány tartja magát a választóknak tett ígéretekhez.
– Amit vállaltunk, azt teljesítjük. Családtámogatás, otthonteremtés, 14. havi nyugdíj, a vállalkozások támogatása. Ez a magyar út
– írta a kormányfő, aki üzenetét úgy zárta:
„Fidesz, a biztos választás. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)
