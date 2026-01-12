Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

petschnig mária zitamagyar pétermigrációs paktum

Magyar Péter embere, Petschnig Mária Zita Párizsban érvelt a migrációs paktum mellett

Megint lebuktatta Magyar Pétert Kéri László felesége. Egyrészt Magyar Péternek azt a hazugságát leplezte le, hogy Petschnignek semmi köze a Tisza Párthoz, másrészt azt a hazugságot, hogy Magyar Péter és a Tisza nem támogatja az illegális migrációt. A párt szakértője ugyanis egy Tisza Sziget előtt tartott előadásában védte meg a brüsszeli migrációs paktumot.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 12. 9:37
Magyar Péter megpróbálta azt hazudni, hogy semmi köze a Tisza Párthoz a migrációs paktum végrehajtását támogató, nyugdíjak csökkentését javasló Petschnig Mária Zitának. Most azonban megint lebukott, Petschnig ugyanis egy Tisza Szigetnél tartott előadást Párizsban – tudta meg az Ellenpont. Ráadásul a migrációs paktumot védte – miközben Magyar Péter folyamatosan azt próbálja elhitetni, hogy a Tisza Párt nem támogatja az illegális migrációt. 

A migrant walks by a makeshift camp set up under the overhead railway line at Stalingrad metro station as police prepare to clear away the encampment in Paris early on November 5, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Párizs nem bír a migránsok áradatával (Fotó: Bertrand Guay/AFP)

Petschnig azért támadta a francia fővárosban tartott előadásán a magyar miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél – hangsúlyozta a lap.

Arra meg végleg nem talál megoldást, csak dumája van, hogy az EU Bírósága kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Ez 2024. június közepén volt, júniustól kellene fizetni. Minden nap 1 millió euróval növekszik ez az összeg. Plusz a késedelmi kamat (…) Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé. Ugye megér nekünk ennyit, hogy ne jöjjenek ide a migránsok?

– érvelt a migrációs paktum mellett az illegális bevándorlók által megszállt Párizsban Petschnig Mária Zita.

A Petschnig által felidézett büntetés miatt egyébként a magyar kormány beperelte az Európai Unió Bíróságát. Az igazságügyi miniszter december 15-i közleménye szerint Magyarország keresetlevelet nyújtott be az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt.

Az Ellenpont szerint abszurdabb helyen fel sem tehette volna az illegális bevándorlás elutasítására vonatkozó, költőinek szánt kérdést a tiszás tanácsadó. Az általa támogatott migrációs paktumot ugyanis többek között éppen az olyan, a dokumentum megfogalmazása szerint „tömeges migrációval sújtott” országok kisegítésére hozták létre, mint Franciaország, amely korábban támogatta a korlátlan bevándorlást, mára azonban összerogyni látszik annak társadalmi és gazdasági terhei alatt. Nem beszélve a számtalan életet követelő terrortámadásokról. Elég csak a francia Charlie Hebdo elleni merényletre vagy épp a Bataclan nevű szórakozóhelyen meghalt több mint száz emberre gondolni, akik az iszlamista terror áldozatai lettek.

A migrációs paktum tönkretenné Magyarországot

December 8-án az Európai Unió tagállamai a migrációs paktumot kiegészítendő létrehoztak egy úgynevezett szolidaritási alapot, melynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Magyarország annak ellenére, hogy tíz éve védi az Európai Unió határait, és elköltött több mint 800 milliárd forintot Európa közös határának védelmére, mégsem részesülhet a szolidaritási alapból. Sőt Brüsszel a 2026. június 12-én hatályba lépő migrációs paktum jegyében választás elé állította hazánkat: vagy betelepít migránsokat, vagy jelentős – 420 millió eurós – hozzájárulással beszáll a közös alapba.

Orbán Viktor kinyilvánította a döntés kapcsán, hogy 

egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. Lázadás indul!

Borítókép: Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt szakértője (Forrás: YouTube)


Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

