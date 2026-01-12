Magyar Péter embere, Petschnig Mária Zita Párizsban érvelt a migrációs paktum mellett

Magyar Péter megpróbálta azt hazudni, hogy semmi köze a Tisza Párthoz a migrációs paktum végrehajtását támogató, nyugdíjak csökkentését javasló Petschnig Mária Zitának. Most azonban megint lebukott, Petschnig ugyanis egy Tisza Szigetnél tartott előadást Párizsban – tudta meg az Ellenpont. Ráadásul a migrációs paktumot védte – miközben Magyar Péter folyamatosan azt próbálja elhitetni, hogy a Tisza Párt nem támogatja az illegális migrációt.

Párizs nem bír a migránsok áradatával (Fotó: Bertrand Guay/AFP)

Petschnig azért támadta a francia fővárosban tartott előadásán a magyar miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél – hangsúlyozta a lap.

Arra meg végleg nem talál megoldást, csak dumája van, hogy az EU Bírósága kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Ez 2024. június közepén volt, júniustól kellene fizetni. Minden nap 1 millió euróval növekszik ez az összeg. Plusz a késedelmi kamat (…) Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé. Ugye megér nekünk ennyit, hogy ne jöjjenek ide a migránsok?

– érvelt a migrációs paktum mellett az illegális bevándorlók által megszállt Párizsban Petschnig Mária Zita.

A Petschnig által felidézett büntetés miatt egyébként a magyar kormány beperelte az Európai Unió Bíróságát. Az igazságügyi miniszter december 15-i közleménye szerint Magyarország keresetlevelet nyújtott be az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt.

Az Ellenpont szerint abszurdabb helyen fel sem tehette volna az illegális bevándorlás elutasítására vonatkozó, költőinek szánt kérdést a tiszás tanácsadó. Az általa támogatott migrációs paktumot ugyanis többek között éppen az olyan, a dokumentum megfogalmazása szerint „tömeges migrációval sújtott” országok kisegítésére hozták létre, mint Franciaország, amely korábban támogatta a korlátlan bevándorlást, mára azonban összerogyni látszik annak társadalmi és gazdasági terhei alatt. Nem beszélve a számtalan életet követelő terrortámadásokról. Elég csak a francia Charlie Hebdo elleni merényletre vagy épp a Bataclan nevű szórakozóhelyen meghalt több mint száz emberre gondolni, akik az iszlamista terror áldozatai lettek.