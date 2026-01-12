Menczer Tamás elárulta azt a három okot, ami miatt a Fidesz a választás esélyese

– Mi előnyben vagyunk, és mi vagyunk az esélyesek. És annak, hogy mi vagyunk az esélyesek, legalább három oka van – hangsúlyozta Menczer Tamás a Fidesz hétvégi kongresszusán.

Menczer Tamás. Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz kommunikációs igazgatója most egy rövid videót is közzétett a beszédéről, amelyben felsorolta ezt a három okot: az első az, hogy kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől. A második az, hogy kizárólag a Fidesz képviselői képesek valóban tenni, nemcsak a Facebookon röhögni meg posztolgatni, hanem valóban tenni a választókörzetekben élőkért, és a harmadik ok egészen rövid, úgy hívják: Orbán Viktor.