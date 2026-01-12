Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

Menczer TamásFideszFidesz Kongresszus

Menczer Tamás elárulta azt a három okot, ami miatt a Fidesz a választás esélyese

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidesz kongresszusán árult el három okot, ami miatt a kormányzó párt az esélyes a választás megnyerésére.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 12. 9:04
Fotó: Ladóczki Balázs
– Mi előnyben vagyunk, és mi vagyunk az esélyesek. És annak, hogy mi vagyunk az esélyesek, legalább három oka van – hangsúlyozta Menczer Tamás a Fidesz hétvégi kongresszusán. 

Menczer Tamás. Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz kommunikációs igazgatója most egy rövid videót is közzétett a beszédéről, amelyben felsorolta ezt a három okot: az első az, hogy kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől. A második az, hogy kizárólag a Fidesz képviselői képesek valóban tenni, nemcsak a Facebookon röhögni meg posztolgatni, hanem valóban tenni a választókörzetekben élőkért, és a harmadik ok egészen rövid, úgy hívják: Orbán Viktor.

