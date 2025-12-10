Migrációs paktum: a szakértő elmondta, amit sokan csak sejtettek eddig

Az unió lakónépességét akarják szinten tartani, és nekik igazából mindegy, hogy ki lakik itt, és azt mondják, hogy ők mindent megpróbáltak

– fogalmazott. Az elemzési igazgató szerint ugyanakkor a migráció mögött pártpolitikai érdekek is meghúzódnak. Mint mondta, az állampolgárságot szerző bevándorlók döntő többsége baloldali pártokra szavaz Nyugat-Európában, így a migráció támogatása hosszú távon politikai előnyt is jelenthet nekik. Kiszelly szerint a paktum egyben a föderalizáció eszköze is, hiszen az unió a migránsok ellátási és integrációs rendszerének egységesítésére hivatkozva olyan területeket vonna közös szabályozás alá, amelyek hagyományosan tagállami hatáskörbe tartoznak.

Azt gondolják, hogy egy csomó mindent egységesíteni lehet, szociálpolitikát, oktatást, szakképzést, mert azt mondják, hogyha egységes lenne a szociálpolitika, hogyha minden migráns mondjuk ugyanazt a szolgáltatást kapná, akkor szerintük nem mennének Németországba meg Hollandiába

– mondta. A szakértő hangsúlyozta: Brüsszel azért állítja, hogy Magyarországon nincs migrációs nyomás, mert így indokolhatja, miért kellene hazánknak is menedékkérőket befogadnia a frontországokból. A probléma szerinte az, hogy a menedékkérelmek többségét (körülbelül kilencven százalékát) elutasítják, és a hazaküldés feladata már a befogadó országra hárulna.

Ezek a migránsok a lakosság fölöslege, és a környező földrészeken örülnek, hogy megszabadulnak ezektől az emberektől, akiknek helyben nem tudnak perspektívát adni, a helyi eliteknek nem hiányzik nekik még egy arab tavasz.

Felidézte: a mostani rendszer vészhelyzeti kvótát vezet be, a most elfogadott mechanizmust többségi szavazással erőltették át, amely akkor válik kötelezővé, ha a migrációs nyomás túl nagynak minősül. A szakértő szerint a migráció kezelésének nemzeti hatáskörnek kellene lennie, ezért eleve vitatott a migrációs paktum.