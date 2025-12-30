szánthó miklósvitaalapjogokért központ

Szánthó Miklós: Ha egy bíró politizál, ne csodálkozzon, ha célkeresztbe kerül

A Bors különszáma terjesztésének betiltása kapcsán Szánthó Miklós arról beszélt: szerinte a bírói függetlenség határa ott húzódik, ahol a politikai aktivizmus kezdődik, és ezt a közéletnek joga van szóvá tenni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 18:07
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Forrás: AFP
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Mandinernek adott interjúban reagált a Bors különszámának terjesztését megakadályozó bírói döntés körüli vitára. 

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, honnan remél pénzt Zelenszkij
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Arra a kérdésre, hogy belefér-e a bírói függetlenségbe a politikailag érzékeny ügyekben hozott ilyen döntés, Szánthó úgy fogalmazott: ha egy bíró beleszól a politikába, akkor viselnie kell azt is, ha a politika visszaszól neki. Szerinte 

a bírói függetlenség nem jelent politikai érinthetetlenséget, különösen akkor nem, ha az érintett bíró politikai szimpátiája vagy közéleti aktivitása is felmerül.

Arra a felvetésre, hogy politikai támadásnak tekinthető-e a bírói döntés kritikája, Szánthó azt mondta: 

nem támadásról van szó, hanem jogos közéleti vitáról, amelyben a társadalomnak joga van kérdéseket feltenni. 

Hangsúlyozta: azoknak a bíróknak, akik politikai kérdésekben állást foglalnak, ideiglenesen félre kellene állniuk az ítélkezéstől, amíg a körülmények nem tisztázódnak. A vita középpontjában szerinte az áll, hol húzódik a határ a bírói függetlenség és a politikai aktivizmus között, és hogy megőrizhető-e a közbizalom, ha ezek a határok elmosódnak.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Forrás: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

