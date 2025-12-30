Szánthó Miklós: Ha egy bíró politizál, ne csodálkozzon, ha célkeresztbe kerül

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Mandinernek adott interjúban reagált a Bors különszámának terjesztését megakadályozó bírói döntés körüli vitára.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Arra a kérdésre, hogy belefér-e a bírói függetlenségbe a politikailag érzékeny ügyekben hozott ilyen döntés, Szánthó úgy fogalmazott: ha egy bíró beleszól a politikába, akkor viselnie kell azt is, ha a politika visszaszól neki. Szerinte

a bírói függetlenség nem jelent politikai érinthetetlenséget, különösen akkor nem, ha az érintett bíró politikai szimpátiája vagy közéleti aktivitása is felmerül.

Arra a felvetésre, hogy politikai támadásnak tekinthető-e a bírói döntés kritikája, Szánthó azt mondta:

nem támadásról van szó, hanem jogos közéleti vitáról, amelyben a társadalomnak joga van kérdéseket feltenni.

Hangsúlyozta: azoknak a bíróknak, akik politikai kérdésekben állást foglalnak, ideiglenesen félre kellene állniuk az ítélkezéstől, amíg a körülmények nem tisztázódnak. A vita középpontjában szerinte az áll, hol húzódik a határ a bírói függetlenség és a politikai aktivizmus között, és hogy megőrizhető-e a közbizalom, ha ezek a határok elmosódnak.