Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk + videó

A miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 30. 16:54
Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában Bubreg István, a mohácsi sokacok olvasókörének elnöke a város fejlődéséről beszél, többek között arról, hogy az elmúlt 15 évben a kormányzati pályázatok segítségével felújították a székházat, kulturális programokat szerveztek, nem utolsó sorban pedig épül az új Duna-híd is Mohácson. 

Mohács, 2025. december 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Mohácson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A sorkatonai szolgálattal kapcsolatban Bubreg István elmondta, ha az országot kellene megvédeni, az egy más felállás, de nincs értelme egy olyan harcba beszállnia Magyarországnak, amihez nincs köze és érdeke sem fűződik hozzá.

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk

 – írta a videóhoz a miniszterelnök, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Mint ismert, a digitális polgári körök országjárása öt városba látogatott el az év második felében. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.
    A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

Borítókép: Orbán Viktor a DPK-országjárásának mohácsi állomásán (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

