Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk + videó

Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában Bubreg István, a mohácsi sokacok olvasókörének elnöke a város fejlődéséről beszél, többek között arról, hogy az elmúlt 15 évben a kormányzati pályázatok segítségével felújították a székházat, kulturális programokat szerveztek, nem utolsó sorban pedig épül az új Duna-híd is Mohácson.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Mohácson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A sorkatonai szolgálattal kapcsolatban Bubreg István elmondta, ha az országot kellene megvédeni, az egy más felállás, de nincs értelme egy olyan harcba beszállnia Magyarországnak, amihez nincs köze és érdeke sem fűződik hozzá.

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk

– írta a videóhoz a miniszterelnök, és megköszönte mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken.

Mint ismert, a digitális polgári körök országjárása öt városba látogatott el az év második felében. A DPK háborúellenes gyűlései a következő helyszíneken zajlottak: