Az Economist jelenleg is futó szavazása arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Fidesz–KDNP pártszövetség szerzi-e a legtöbb mandátumot a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokon. Az Orbán Viktor vezette pártszövetség 2010 óta megszakítás nélkül irányítja az országot, az elmúlt ciklusokban vagy kétharmados felhatalmazással, vagy stabil parlamenti többséggel.

Már az Economist felmérése is a Fidesz–KDNP győzelmére számít 2026-ban

(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A következő országgyűlési választás időpontját a jelenlegi várakozások szerint 2026 áprilisára tervezik. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy a sorsdöntő kérdésekben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, így a jövő évi választások tétje hatalmas.