A valódi tét 2026-ban a szuverenitás kérdése

A valódi tét 2026-ban a szuverenitás kérdése

Kötter Tamás
2025. 12. 30. 15:15
Kötter Tamás, Facebook: „A tét 2026-ban nem csupán az, hogy ki ül a bársonyszékben. A valódi kérdés a szuverenitás. Megtartjuk-e a jogot, hogy mi döntsünk a saját sorsunkról, vagy engedünk a birodalmi nyomásnak, és hagyjuk, hogy Magyarországot egy a nemzetközi pénzügyi és gazdasági struktúrák, a Washingtonból száműzött Soros hálózat és Brüsszel parancsait végrehajtó, üres váz-állammá züllesszék. Ne feledjük: a patrióta kormány az utolsó védvonalunk a birodalmi elnyomással szemben. Ha ezt feladjuk, nemcsak a sorsunk feletti döntés jogát, hanem a hazánkat is elveszítjük.”

