Szijjártó Péter: A sorsdöntő kérdésekben rendre téves válaszokat ad Brüsszel

Ezzel szemben Magyarország elsőként világossá tette, hogy kimarad a háborúból, nem fogad be migránsokat, és nem mond le az orosz energiahordozókról. Ennek köszönhetően hazánkban továbbra is az egyik legalacsonyabbak a rezsiköltségek Európában.

Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét

– hangsúlyozta a miniszter. A tárcavezető rámutatott, hogy a brüsszeli politika kudarca egyre szembetűnőbb, miközben a patrióta hangok Európa-szerte erősödnek. Magyarország példáját egyre több ország követi, felismerve, hogy csak a nemzeti kormányok képesek megállítani a kontinens mélyrepülését.