A közszolgáltatások is veszélybe kerülhetnek Budapest leminősítése után

A hitelminősítő fővárossal kapcsolatos döntése a hitelek drágulását, a beruházások csúszását és a közszolgáltatások finanszírozásának bizonytalanná válását vetíti előre.

2025. 12. 30. 15:59
Budapest leminősítése, amely komoly pénzügyi terheket róhat a főváros gazdálkodására, és a fejlesztések leállását is magával hozhatja – írja az Origo

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a kelenföldi buszgarázsban (Fotó: Csudai Sándor)

A Moody’s legfrissebb minősítése nyomán egyértelművé vált: Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi helyzete 2025 őszére kritikussá vált. Az adósságállomány elérte a 70 milliárd forintot, amire korábban az Állami Számvevőszék is figyelmeztetett. 

Az ellenőrző szerv szerint érdemi bevételnövekedés vagy kormányzati megállapodás hiányában 2025 végére fizetésképtelenség fenyegeti a fővárost. 

A romló likviditás miatt a városvezetés folyószámlahitelekhez nyúlt a működés fenntartásához. A portál megvizsgálta, milyen közép- és hosszú távú következményekkel járhat a Moody’s döntése.

Azonnal érezteti hatását a leminősítés

A leminősítés azonnali következményekkel jár: drágul a forrásbevonás, mivel a bankok csak magasabb kamatok mellett hiteleznek, egyesek pedig teljesen elzárkózhatnak a finanszírozástól. Ez a beruházások jelentős költségnövekedését eredményezheti.

A likviditási kockázat is nő: 

nehezebbé válhat az átmeneti hitelek felvétele, ami rövid távon fizetési gondokat okozhat. Ez érintheti a városi szolgáltatókat, köztük a BKV-t és a közműcégeket, szélsőséges esetben akár a bérek kifizetését is. 

A pénzhiány miatt csúszhatnak vagy leállhatnak a fejlesztések, és az uniós pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése is problémássá válhat.

Meggyengült Karácsonyék hitelessége

A leminősítés egyértelműen kedvezőtlen üzenet a piac számára. Csökkenhet a befektetők és a beszállítók bizalma, a partnerek pedig szigorúbb feltételeket, nagyobb fedezetet és szorosabb pénzügyi ellenőrzést írhatnak elő. Emellett a meglévő hitelmegállapodásokban automatikus kamatemelések is életbe léphetnek.

A pénzügyi instabilitás hatásai a lakosságot sem kerülik el. A városvezetés hitelességének gyengülése mellett a kényszerű megszorítások szolgáltatáscsökkentést eredményezhetnek, és napirendre kerülhetnek a díjemelések is. 

A költségvetési hiány kezelése érdekében akár adóemelésekre is szükség lehet, miközben a helyzet rendezése hosszabb távon is komoly kihívást jelenthet Budapest számára.

Mint ahogyan arról korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt, leminősítette Budapest besorolását az egyik legtekintélyesebb nemzetközi hitelminősítő, amelynél a főváros adóskockázati osztályzata a befektetési szint alá került. A Moody’s Ratings döntését a 2021–2025 közötti időszakban jelentősen romló likviditási helyzettel indokolta. Ezzel szemben Magyarország hitelminősítése továbbra is stabil, a hitelminősítők bizalma változatlan. 

Borítókép: A Szabadság híd látképe a Kálvin tér irányából, középen a Fővám téri villamosmegálló (Forrás: MTI/Róka László)

               
       
       
       

