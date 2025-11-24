Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett

A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több száz milliós tanácsadói szerződésekkel – közölte Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a közösségi oldalán. A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentés a mai nappal nyilvános lett, a budapestieknek pedig tudniuk kell az igazságot – fogalmazott.

Karácsony most nagyot nézhet, hova folynak a fővárosi pénzek (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Karácsonyék nem gazdálkodtak felelősen

Mint a kormány által közzétett jelentésből kitűnik, 2025. október 15-én soron kívül célvizsgálat kezdődött Budapest Főváros Önkormányzata és szervezetei szakértői részvételével a Budapest Brand Nonprofit Zrt. átvilágítása érdekében.

Az átvilágításra bocsátott iratanyag alapján a Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, sem pedig a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének.

A vizsgálat alapján kirajzolódik egy olyan működési minta, amelyben:

a számviteli politika rugalmas, de kontrollálatlan alkalmazása,

az eszközbeszerzések és értékcsökkenési politika,

a külsős szolgáltatók indokolatlanul magas arányú és költségű igénybevétele,

a parkolási és raktározási gyakorlat,

valamint egyes kommunikációs és javadalmazási döntések együttesen a közpénzek indokolatlan mértékű felhasználásához, a tulajdonos fővárosi önkormányzat likviditási pozíciójának romlásához és a valós pénzügyi helyzet torz megjelenítéséhez vezettek.

A feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból

– olvasható a jelentésben.

Utólag mókolták a prémiumcél-kitűzést

A dokumentumból kiderül, 2023-ban a Budapest Brandről nem született a prémiumfeladatok meghatározását tartalmazó főpolgármesteri döntés, így a közgyűlési határozattal létrehozott bizottság jelentésében rögzített prémiumkitűzés időpontja nem azonosítható, illetve a nyilvánosan hozzáférhető üzleti terv és a később hozzá elfogadott beszámoló között több feladatnál is eltérés is mutatkozik. A három vezető tisztségviselő ugyanazt a 15 százalékos prémiumcél-kitűzést kapta a főpolgármestertől, melyeket a prémiumteljesülések dokumentumai és bizottsági jelentése is tanúsít.

Az azonos prémiumcélok kitűzése nem tilos, de a társaság szabályzatban rögzített ellenőrizhetősége és valós többletteljesítményre ösztönzése nem teljesült, mivel ezek kitűzése az adott év novemberében történ, amely a prémiumfeltételek kitűzésének utólagosságát támasztja alá.

A tavalyi prémiumcél-kitűzéseket a főpolgármester 2024. november 7-én fogadta el, miközben a vezérigazgató prémiumcél-kitűzései között szerepelt, hogy a városháza parkolóként használt területéből új, közösségi teret hozzanak létre, amelyet Karácsony már 2024 áprilisában, a választási kampány során indított el. Így ismét már a teljesítést követően kitűzött prémiumfeladatot határoztak meg, amely nem ösztönözte a vezető tisztségviselőt és ugyanúgy felveti a munka törvénykönyvének megsértését. Emellett a jelentés azt is felrótta a fővárosi vezetésnek, hogy úgy fizettek ki prémiumot, hogy a Budapest Brand veszteségesen működött, ami nehezen fér össze a vagyonmegőrzés és az észszerű gazdálkodás elvével.