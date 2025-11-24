Karácsony GergelyFővárosi ÖnkormányzatpénzBudapest Brandtrükk

Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett

A Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, és a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének sem – állapította meg a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat cégéről a kormányjelentés, amelyre Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes hívta fel a figyelmet. Mint a jelentésben olvasható, a feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból. A jelentés részletezte, hogy utólag igazított prémiumcélkitűzések, túlárazások, luxusparkolásra elégetett pénzek és könyvelési trükkök jellemezhették Karácsony mintaprojektének a gazdálkodását.

Munkatársunktól
Forrás: Latorcai Csaba Facebook-oldala, Kormány.hu2025. 11. 24. 22:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több száz milliós tanácsadói szerződésekkel – közölte Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a közösségi oldalán. A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentés a mai nappal nyilvános lett, a budapestieknek pedig tudniuk kell az igazságot – fogalmazott.

Karácsony most nagyot nézhet, hova folynak a fővárosi pénzek (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Karácsonyék nem gazdálkodtak felelősen

Mint a kormány által közzétett jelentésből kitűnik, 2025. október 15-én soron kívül célvizsgálat kezdődött Budapest Főváros Önkormányzata és szervezetei szakértői részvételével a Budapest Brand Nonprofit Zrt. átvilágítása érdekében. 

Az átvilágításra bocsátott iratanyag alapján a Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, sem pedig a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének. 

A vizsgálat alapján kirajzolódik egy olyan működési minta, amelyben: 

  • a számviteli politika rugalmas, de kontrollálatlan alkalmazása, 
  • az eszközbeszerzések és értékcsökkenési politika, 
  • a külsős szolgáltatók indokolatlanul magas arányú és költségű igénybevétele, 
  • a parkolási és raktározási gyakorlat, 
  • valamint egyes kommunikációs és javadalmazási döntések együttesen a közpénzek indokolatlan mértékű felhasználásához, a tulajdonos fővárosi önkormányzat likviditási pozíciójának romlásához és a valós pénzügyi helyzet torz megjelenítéséhez vezettek. 

A feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból 

– olvasható a jelentésben.

Utólag mókolták a prémiumcél-kitűzést

A dokumentumból kiderül, 2023-ban a Budapest Brandről nem született a prémiumfeladatok meghatározását tartalmazó főpolgármesteri döntés, így a közgyűlési határozattal létrehozott bizottság jelentésében rögzített prémiumkitűzés időpontja nem azonosítható, illetve a nyilvánosan hozzáférhető üzleti terv és a később hozzá elfogadott beszámoló között több feladatnál is eltérés is mutatkozik. A három vezető tisztségviselő ugyanazt a 15 százalékos prémiumcél-kitűzést kapta a főpolgármestertől, melyeket a prémiumteljesülések dokumentumai és bizottsági jelentése is tanúsít.

Az azonos prémiumcélok kitűzése nem tilos, de a társaság szabályzatban rögzített ellenőrizhetősége és valós többletteljesítményre ösztönzése nem teljesült, mivel ezek kitűzése az adott év novemberében történ, amely a prémiumfeltételek kitűzésének utólagosságát támasztja alá.

A tavalyi prémiumcél-kitűzéseket a főpolgármester 2024. november 7-én fogadta el, miközben a vezérigazgató prémiumcél-kitűzései között szerepelt, hogy a városháza parkolóként használt területéből új, közösségi teret hozzanak létre, amelyet Karácsony már 2024 áprilisában, a választási kampány során indított el. Így ismét már a teljesítést követően kitűzött prémiumfeladatot határoztak meg, amely nem ösztönözte a vezető tisztségviselőt és ugyanúgy felveti a munka törvénykönyvének megsértését. Emellett a jelentés azt is felrótta a fővárosi vezetésnek, hogy úgy fizettek ki prémiumot, hogy a Budapest Brand veszteségesen működött, ami nehezen fér össze a vagyonmegőrzés és az észszerű gazdálkodás elvével.

Luxusparkolás, túlfinanszírozás, könyvelési trükkök

A Budapest Brand ezenfelül két parkolóhelyre szóló garázsbérleti szerződést kötött az egyik fővárosi luxusszálloda kétszintes mélygarázsában, amiért 2024-ben 2,16 millió forint bérleti díjat, idén 1,125 milliót fizettek. A luxusparkoló igénybevétele miatt a vállalat tulajdonosának, vagyis a fővárosi önkormányzatnak mint munkáltatónak vizsgálnia kell a vezető tisztségviselő(k) károkozó magatartását. 

A jelentés arra is kitért, hogy a 2023. évi beszámolóban 

a Budapest Brand 225,9 millió forint adózott eredményt ért el, amelyet a döntően a fővárosi önkormányzat felé fennálló túlfinanszírozás okozott, nem pedig a társaság hatékony, piaci alapú működéséből származó többletteljesítmény.

 A túlfinanszírozás közvetlen következménye a fővárosi önkormányzat likviditási pozíciójának romlása.

A 2024. évi eszközbeszerzésekben nem állapítottak meg maradványértéket, miközben az eszközök várható hasznos élettartama indokolta volna azt, a Budapest Brand következetesen gyorsított leírási kulcsokat alkalmazott. Ennek következménye, hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét a beszámolók nem valósan tükrözik, valamint a fővárosi önkormányzat felé a Budapest Brand magasabb éves finanszírozási igénnyel lépett fel, mint ami az eszközök tényleges elhasználódása alapján indokolt lett volna. Továbbá a cég felügyelőbizottságának létszámát a korábbi háromról öt főre emelték, amelyet megfelelő indoklással nem támasztottak alá. Az esetleges jogszerűtlen kinevezésekhez kapcsolódó díjazás Karácsonyék szempontjából potenciális vagyonvesztésként értelmezhető, amely visszakövetelési igényt alapozhat meg – fogalmaz a jelentés.

Rendszerszintű pénzkifolyatás?

Mint arról lapunk beszámolt, hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt feljelentéskiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Budapest Brand kreatívügynökség botránya miatt. Az ügy előzménye, hogy októberben nyilvánosságra kerültek a Budapest Brand vizsgálóbizottságának megállapításai. A jelentés igazolhatja, hogy 

a Karácsony Gergely vezette Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon történtek kifizetések prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. 

A budapesti Fidesz-frakció szerint a problémák a Budapest Brand Zrt. esetében – amely cég a Városháza területén működik – rendszerszintűek: a közpénzek felelős felhasználása és átláthatósága egyáltalán nem biztosított. Hangsúlyozták, a legsúlyosabb az, hogy a cég vezetése még a vizsgálódás alatt is megtagadta vagy akadályozta az adatszolgáltatást, ami felveti a szándékos eltitkolás gyanúját.

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető szerint a Hagyó-ügy és a nokiásdobozok óta nem látott botrány kerekedhet ebből, ezért nagyon alaposan ki kell vizsgálni a történteket. A Fidesz fővárosi frakciója a legutóbbi ülésen arra tett javaslatot – amit Karácsony Gergely és az őt támogató pártok leszavaztak –, hogy a főpolgármester maga tegyen feljelentést a Budapest Brand ügyében. A frakcióvezető hozzátette: ha Karácsony Gergelynek nincs takargatnivalója azzal kapcsolatban, hogy mi történt az ő városvezetése alatt, akkor azt remélte, semmi problémája nem lesz egy ilyen vizsgálattal, de a feljelentés a főpolgármester részéről nem történt meg. 

A Fidesz-frakció vagy akár személyesen Szentkirályi Alexandra is kész arra, hogy ha szükség van feljelentéskiegészítésre, akkor azt megtegye annak érdekében, hogy a budapestiek tisztán láthassanak – tette hozzá a frakcióvezető.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu