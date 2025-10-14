Pénznyelő Budapest Brand: döbbenetes mutyihálózat a Városházán

Hónapokig tartó kutatás után a Budapest Brand vizsgálóbizottságának eredményei minden várakozást felülmúltak, igazolva azt, amit a Fidesz-frakció már évek óta szajkózott: Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan átláthatatlan módon tűnik az el prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül. A fővárosi önkormányzat, élén Karácsony Gergely főpolgármesterrel, szisztematikusan építi „Budapest kivéreztetésének” meséjét, miközben maga adja fel az infúziót a saját tulajdonú cégeinek, amelyek a valóságban sokszor túlértelmezett és felesleges feladatokat látnak el.

Rendszerszintű problémák, milliós prémiumok

A Fidesz-frakció információi szerint a problémák a Budapest Brand Zrt. esetében – amely cég a Városháza területén működik – rendszerszintűek: a közpénzek felelős felhasználása és átláthatósága egyáltalán nem biztosított. A legsúlyosabb az, hogy a cég vezetése még a vizsgálódás alatt is megtagadta vagy akadályozta az adatszolgáltatást, ami felveti a szándékos eltitkolás gyanúját. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető szerint

a Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botrány kerekedhet ebből.

A vizsgálat döbbenetes részleteket tárt fel a cégvezetés javadalmazásával kapcsolatban.

Kiderült, hogy milliós fizetéseik mellett több tízmillió forint prémiumot vettek fel a Budapest Brand vezetői. A prémiumfeladatok meghatározása pedig sok esetben csak azután történt meg, hogy a feladatot már elvégezték, ami alapvetően sérti a szabályos működés elvét.

Mindezt úgy, hogy a vizsgált időszakban (2020–2024) az üzleti tervek egyetlen évben sem teljesültek, tehát jogszerűen nem is illette volna meg őket prémium. Összesen több mint 50 millió forint prémium került kifizetésre a vezetői körnek, de ezen felül több mint 5 millió forint szabadságmegváltásban is részesültek, noha a pontos összegek titoktartás alá esnek.



Luxusautózás a Városháza udvaráról

A pénzszórás mértékét jól illusztrálja az autóhasználat és a parkolás költsége. A cég három vezetője több mint 35 millió forintot költött autóhasználatra és parkolásra. A leginkább felháborító, hogy mindez úgy történt, hogy a cég székhelye maga a Városháza volt, amelynek udvara egészen 2024 tavaszáig egy óriási, murvás parkolóként üzemelt, ahol ingyen lehetett volna parkolni. Ehelyett a vezetők a szomszédos luxusszálloda,