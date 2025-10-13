Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Szentkirályi Alexandrafővárosi lakhatásilakhatás

Karácsonyék semmit se tettek a lakhatási válság felszámolásáért + videó

Karácsony Gergely hat éve csak beszél a budapesti lakhatási válságról, de semmit nem tett ellene. Nem lett bérlakásépítési program és a kollégiumfejlesztések is elmaradtak – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Forrás: Facebook2025. 10. 13. 11:25
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A lakhatási válság megoldása helyett csak beszél róla Karácsony Gergely. A főpolgármester hat éve van hivatalában, de semmit sem tett ellene. 

Nem lett bérlakásépítési program és a kollégiumfejlesztések is elmaradtak. 

– Hat év alatt nem hangzatos terveket, hanem eredményeket kellett volna felmutatni. Ma már világos, hogy ebben is csak a kormányra számíthatnak a budapestiek – hívta fel figyelmet Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője legújabb videójában elmondta: a lakhatás kérdése egy komplex kérdés, és nemcsak a piac, a kormány, de az önkormányzatok is szereplők. 

20250630 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Szentkirályi Alexandra. Fotó: Mirkó István 

– Ezért nem feltétlenül akarom egyébként a főváros mostani vezetését hibáztatni, mert ez nem az ő kompetenciájuk feltétlenül, de azért, hogy 

semmit nem csináltak ellene, azért már igen.

Az elmúlt hat évben itt volt szó lakásügynökségről, bérlakás építési programról, benne volt Karácsony Gergely programjában még a kollégiumfejlesztések segítése, meg minden. Ez kamu, ez duma, ebből a világon semmi nem történt – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

