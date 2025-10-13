Karácsonyék semmit se tettek a lakhatási válság felszámolásáért + videó

A lakhatási válság megoldása helyett csak beszél róla Karácsony Gergely. A főpolgármester hat éve van hivatalában, de semmit sem tett ellene.

Nem lett bérlakásépítési program és a kollégiumfejlesztések is elmaradtak.

– Hat év alatt nem hangzatos terveket, hanem eredményeket kellett volna felmutatni. Ma már világos, hogy ebben is csak a kormányra számíthatnak a budapestiek – hívta fel figyelmet Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője legújabb videójában elmondta: a lakhatás kérdése egy komplex kérdés, és nemcsak a piac, a kormány, de az önkormányzatok is szereplők.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: Mirkó István

– Ezért nem feltétlenül akarom egyébként a főváros mostani vezetését hibáztatni, mert ez nem az ő kompetenciájuk feltétlenül, de azért, hogy

semmit nem csináltak ellene, azért már igen.

Az elmúlt hat évben itt volt szó lakásügynökségről, bérlakás építési programról, benne volt Karácsony Gergely programjában még a kollégiumfejlesztések segítése, meg minden. Ez kamu, ez duma, ebből a világon semmi nem történt – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.