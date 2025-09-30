Felrobbanhat a lakáspiac az Otthon start hatására - lakásépítési boomot hozhat a 3 százalékos hitel

A hazai lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, azonban 2025-ben olyan intézkedések indultak, amelyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. Az összesen 300 milliárd forintos kerettel tavasszal elindított Lakhatási tőkeprogram és a szeptember eleje óta felpörgő Otthon start hitelprogram komoly növekedési impulzust adtak az ingatlanpiac kínálati oldalának.

Az Otthon start megtöri az eddig jellemző trendet Fotó: Kállai Márton

Jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon start berobbanása

Már az idei első félévben is látszottak a lakásépítési fellendülés jelei, de ehhez képest további jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon start berobbanása – derült ki az MBH Bank lakáspiaci témájú sajtóbeszélgetésén. A hitelprogram indulása utáni első hetek tapasztalatai: az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást, az átlagos hitelösszeg pedig 33 millió forint korul alakul.

A világjárvány utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemi növekedést felmutatni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte a piacot, ám jelentős lökést adhat az Otthon starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények bevezetése – mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.

Idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe

A lakástranzakciók tekintetében az első félév 3 százalékos növekedést hozott: ez valószínűleg elsősorban az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetésének köszönhető. Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon startot elsősorban a saját célra vásárlók tudják felhasználni – hívta fel a figyelmet Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője. Hangsúlyozta: a hitelprogram által generált növekedési hatásnak köszönhetően idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe, mint tavaly.

A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: az Otthon start teljesen új helyzetet teremt a piacon. A hitelprogram a kölcsönök kibocsátási volumene szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. Az Otthon startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet – mutatott rá Nagy Gyula. További részletek a Világgazdaság hasábjain.