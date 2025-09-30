  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Felrobbanhat a lakáspiac az Otthon start hatására - lakásépítési boomot hozhat a 3 százalékos hitel
Otthon Start Programhitellakásépítés

Felrobbanhat a lakáspiac az Otthon start hatására - lakásépítési boomot hozhat a 3 százalékos hitel

A lakásállomány dinamikus bővülését várják elemzők több kormányzati program felpörgésétől. Prognózisuk szerint jelentős lökést adhatnak az Otthon starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények is a szegmens növekedésének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 11:18
Nem az első eset, hogy alaptalan támadás éri a szepemberben induló Otthon start programot
Az Otthon start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hazai lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, azonban 2025-ben olyan intézkedések indultak, amelyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. Az összesen 300 milliárd forintos kerettel tavasszal elindított Lakhatási tőkeprogram és a szeptember eleje óta felpörgő Otthon start hitelprogram komoly növekedési impulzust adtak az ingatlanpiac kínálati oldalának.

lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs, Otthon start 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton
Az Otthon start megtöri az eddig jellemző trendet Fotó: Kállai Márton

Jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon start berobbanása

Már az idei első félévben is látszottak a lakásépítési fellendülés jelei, de ehhez képest további jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon start berobbanása – derült ki az MBH Bank lakáspiaci témájú sajtóbeszélgetésén. A hitelprogram indulása utáni első hetek tapasztalatai: az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást, az átlagos hitelösszeg pedig 33 millió forint korul alakul.

A világjárvány utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemi növekedést felmutatni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte a piacot, ám jelentős lökést adhat az Otthon starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények bevezetése – mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.

Idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe

A lakástranzakciók tekintetében az első félév 3 százalékos növekedést hozott: ez valószínűleg elsősorban az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetésének köszönhető. Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon startot elsősorban a saját célra vásárlók tudják felhasználni – hívta fel a figyelmet Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője. Hangsúlyozta: a hitelprogram által generált növekedési hatásnak köszönhetően idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe, mint tavaly.

A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: az Otthon start teljesen új helyzetet teremt a piacon. A hitelprogram a kölcsönök kibocsátási volumene szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. Az Otthon startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet – mutatott rá Nagy Gyula. További részletek a Világgazdaság hasábjain.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.