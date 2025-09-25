Eddig több mint 15 ezren éltek a fix 3 százalékos lakáshitellel + videó

Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az Otthon start, a fix 3 százalékos hitelprogram ügyintézései, a kereslet nem csökken – számolt be a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: a harmadik hét tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt, ez munkanaponként mintegy ezer igénylőt jelent.

Akik eddig bérlők voltak, most saját lakáshoz juthatnak a fix 3 százalékos lakáshitellel (Fotó: Pexels)

A tárcavezető hozzátette: nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak: szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20 százalékkal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a hirdetések száma.

A kormány úgy látja, a gazdaságra is jó hatással van, hogy nő az ingatlanok adásvétele és új ingatlanok fognak épülni. A legfontosabb azonban az, hogy

akik eddig csak bérlők voltak, most saját lakáshoz juthatnak, a törlesztőrészletük pedig a bérleti díjnak megfelelő vagy annál alacsonyabb lesz

– hangsúlyozta.

A kormány tegnapi ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.

A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem ötezermilliárd forintot szán a kormány a családok támogatására

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.