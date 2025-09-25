Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

  
Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

A szerdai kormányülést követően kormányinfón számol be az új döntésekről Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

2025. 09. 25. 9:31
A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.

A kormány tegnapi ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.

A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.

A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.

A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán a kapcsolat fennmaradjon. Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely. Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszútávú szerződést kell kötni, a kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra – mutatott rá.

Gulyás Gergely kitért a fegyverpénz kérdésére is. Bejelentette: a kifizetés februárban fog megtörténni, és megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtiszt-jelölt hallgatók is.

A kormány tegnapi ülésén tárgyalt a Szőlő utcai intézet ügyéről is.

– Egy büntetőügyről van szó, amihez példátlan rágalmazás társul, az ügyben kiskorú érintett és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény nem merült fel. Azonban külföldi titkosszolgálati szál is felismerhető az ügyben – jelentette ki Gulyás Gergely.

Emlékeztetett: a kormány volt az, amely szigorította a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények büntethetőségét, ennek eredményeként indult eljárás az ügyben is. Kiemelte, hogy

büntetőeljárást kell indítani azon személyek ellen, akik alaptalanul rágalmaztak meg közéleti személyiségeket.

Gulyás Gergely kijelentette: minden alapot nélkülöző rágalomhadjárat indult a kormány ellen a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében. Hatáskörátlépés nem történt, a nyomozást az ügyészség felügyeli és végzi. A rágalmazás és becsületsértés szabadságvesztéssel is büntethető, nincs afelől kétsége, hogy ezt a bíróságok megfelelően büntetik. A pedofil bűncselekmények elkövetői évtizedekre, az ezzel a váddal visszaélők pedig évekre menjenek börtönbe – vetette fel.

A tárcavezető a kormányinfón arról is beszámolt, hogy komoly veszély fenyegeti a hazai szőlészetet, a 22 történelmi borvidékből tizenötnél jelen van az aranyszínű sárgaság nevű betegség. Az ügyben a kormány úgy határozott, hogy több mint kétmilliárd forintot ad a betegség terjedésének megfékezésére.

– A teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van – jelezte a miniszter. Hozzátette: a kormány később fog tárgyalni a borászok kártalanításának ügyéről.

Az Európai Bizottság Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos döntését úgy értékelte, hogy a kormány álláspontja szerint

a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.

– Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság – jelentette ki Gulyás Gergely.

Fegyverviselési ügyekkel is foglalkoztak a kormányülésen. A jogszabályok világosak: gyűlésen, tömegrendezvényen tilos töltött, éles fegyvert viselni – hívta fel a figyelmet a miniszter. Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz cselekedete felelőtlenség volt, ráadásul gyülekezési jog hatálya tartozó rendezvényen követett el szabálysértést.

Egy olyan írott szabályt szegett meg a tiszás altábornagy, amire az elmúlt harmincöt évben nem volt példa.

A tárcavezető szerint aki lőfegyverrel vesz részt egy politikai gyűlésen, annak nincs helye a közéletben, a megfelelő eljárásokat pedig le kell folytatni.

Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit. Külön kiemelte a tegnap átadott, felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését, valamint hogy egy ipari beruházás is történt Békéscsaba térségében. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta: egy szingapúri alapanyaggyár fog oda letelepülni 2500 új munkahelyet teremtve, amit az állam 49 milliárd forinttal támogatott.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: elfogadhatatlan az Európai Bizottság agrártámogatásokra vonatkozó javaslata, a költségvetést pedig csak egyhangúsággal lehet elfogadtatni. Az agrárterületen kívül is van más problémás terület, remélhetőleg 2026 végére lesz uniós költségvetés, de semmiképpen sem a most beterjesztett formában – jelentette ki.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

