Orbán Viktor: Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi

„Magyar Péter az Európai Néppárt és Manfred Weber védelme alatt áll, zsarolják, hogy végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 24. 7:45
„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja”  – írta a közösségi oldalán megosztott posztjában Orbán Viktor.

A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember

– tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök arra figyelmeztet: 

Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy nem függesztik fel sem Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, sem Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció vezető politikusának mentelmi jogát.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

