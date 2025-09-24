Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Orbán Viktorkormányülésminiszterelnök

A kormányülésről jelentkezett a kormányfő

Húzós hét – írta Orbán Viktor a bejegyzésében, amiben megosztotta a kormányülésre érkező kormánytagokról készült fotókat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 13:17
És még csak szerda van – ezzel a talányos megjegyzéssel posztolt a kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kormány ülésén (Forrás: Facebook)

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

