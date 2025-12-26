Ukrajna nem fizeti vissza a hiteleket, új reptér épül – a legolvasottabb gazdasági cikkeink májusban

Májusban írta alá Kijev és Washington a régóta várt ásványkincs-megállapodást, amely közös beruházási alapot hoz létre. „Mostantól ha valaki Ukrajnával üzletel, akkor az Egyesült Államokkal üzletel. A meghatározó agrárpozíciók után Amerika a természeti kincsek kitermelésében és logisztikájában is opciót szerzett. A megállapodást követően tehát az Egyesült Államok kontrollálja azt a két területet, amelyben az ukrán gazdaság a legnagyobb potenciállal rendelkezik” – írta Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a megállapodás kapcsán.

Ukrajna háborújában Európa azóta sem meghatározó tárgyalópartner, míg az Egyesült Államok elnöke meghatározó szerepet tölt be a béketeremtésben

Fotó: AFP

Hortay Olivér kiemelte, Ukrajna senkinek sem fogja visszafizetni a felvett hiteleket. Az ukrán miniszterelnök szerint az egyezmény a jövőre vonatkozik, és Washington elállt a mostanáig nyújtott források feletti rendelkezéstől. A precedens fényében nehéz elképzelni, hogy a jövőben bármilyen más ország képes lesz érvényesíteni a követeléseit. Az Európai Uniót egyik fél sem tekinti meghatározó szereplőnek. Azóta sem.

Itt épül meg Magyarország következő repülőtere

Tavaly ősszel született meg az a kormányhatározat, amely a vidéki repülőterek fejlesztését is tartalmazza. Ez része a következő tíz év kormányzati beruházási koncepciójának. A kabinet rögzítette, hogy a légi közlekedés és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra-elemek fejlesztése útján növelhető egy adott térség tőkevonzó és gazdasági teljesítőképessége. Ebben kulcsfontosságú elemként nevezte meg a repülőtereket, amelyek fejlesztése viszont az elmúlt időszakban – néhány kivételtől eltekintve (Győr–Pér, Debrecen) – elmaradt.

Lázár János április közepén Sarkadon konkrétumokkal állt elő. Közölte, hogy

megindul a békéscsabai repülőtér fejlesztése, erről megállapodtak Szarvas Péter polgármesterrel.

Ahogy az a Behir.hu beszámolójában is olvasható, az építési és közlekedési miniszter azt is elárulta, hogy a beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés előtt áll.

Vonattal az Adriára – a pandémia után óta ismét minden évben

Sokakat érdekelt az is, lesz-e a 2025-ös szezonban közvetlen vonatjárat az Adriára. Az előzményekhez tartozik, hogy az első gyorsvonatok 2009-ben indultak, a járat 2019 óta ismert Adria intercity néven, a pandémia idején pedig nem, illetve rövidített útvonalon közlekedett. Azóta is sokan figyelemmel követik, elérhető-e a nyári szezonban, illetve utószezonban átszállás nélkül Splitig közlekedő járat, amely lehetővé teszi az utasoknak, hogy Európa egyik legizgalmasabb vasútvonalán élvezzék az utazást. Az utasok az utasellátó elegáns étkezőkocsijában válogathatnak a minőségi étel- és italkínálatból. Este a Balaton tájában gyönyörködhetnek, éjjel a Dinári-hegység erdeinek illata szűrődik be az ablakon, reggel pedig a hegyek közül előbukkanó tenger látványára ébredhetnek. Nincs nyoma annak, hogy jövőre bármi változna.